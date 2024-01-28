Спорт

«Ротор» в Турции сыграл вничью с «Ленинградцем»

Спорт 28.01.2024 19:10
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28.01.2024 19:10


«Ротор» сегодня, 28 января, разошелся с миром с клубом первой лиги из Ленинградской области. Как сообщает V102.RU, поединок волгоградского клуба и «Ленинградца» закончился со счетом 2:2.
Волгоградцы активно начали встречу и уже на 10-й минуте создали первый опасный момент. Илья Сафронов отдал передачу на Филиппа Дворецкого и тот прострелил в центр, а там его передачу замкнул Дмитрий Прищепа. Но удар пришелся выше ворот.
Имел свой шанс отметиться и Рамазан Гаджимурадов, пробивший опасно с угла штрафной. Но вратарь соперника вытащил мяч в падении и перевел его на угловой. Но «Ротор» продолжал настойчиво штурмовать ворота соперников и в результате розыгрыша углового последовала подача. Мяч, отскочив, прилетел в защитника «Ленинградца» Максима Беляева, а оттуда – в ворота его клуба. Автогол и «Ротор» открыл счет.
Несмотря на то, что волгоградцы не сбавляли темп, сражаясь  едва ли не за каждый мяч, на 38-й минуте волгоградцы пропустили из-за проигранной борьбы защитников сине-голубых. Никита Чагров оказался бессильным перед разыгранной комбинации соперников.
После перерыва Рамазан Гаджимурадов, несмотря на плотный контроль его действий со стороны защитников «Ленинградца», сумел ворваться в штрафную и под давлением обороны успел сделать передачу на Илью Сафронова. Тот точно ударил и вывел куоманду вперед.
Однако на 77-й минуте выстроенная оборона «Ротора» дала сбой, чем тут же воспользовались соперники. «Ленинградец» красивой атакой с правого фланга, навесом на противоположный и мощным ударом с дальней дистанции сравнял счет.
Сине-голубые до конца матча пытались все-таки забить еще, и шансы у них были. Евгений Мухин пробивал с опасного положения, но не попал в створ, а Дмитрий Лаврищев пробил в перекладину. Кирилл Донцов в самой концовке также пощекотал нервы вратарю «Ленинградца», но в итоге матч так и закончился ничьей. По оценке болельщиков, которые активно комментируют игру, волгоградцы все-таки не дожали...
Следующая игра, которую проведет «Ротор» в Турции, состоится ориентировочно 3 февраля с «заклятым другом» сине-голубых – «Чайкой».

Спортивный комментатор V102.RU Иван Тюгаев

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