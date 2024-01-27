В Волгоградской области на 2023 год пришелся бум жилищного строительства

>Жилищное строительство развивалось в основном на территории городских округов, на которые приходится 68% построенного жилья. Остальные квадратные метры распределены по муниципальным районам.
Экономика 27.01.2024 13:54
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27.01.2024 13:54
>Жилищное строительство развивалось в основном на территории городских округов, на которые приходится 68% построенного жилья. Остальные квадратные метры распределены по муниципальным районам.
В 2023 году на территории Волгоградской области введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 951,1 тыс. кв. метров, что на 19,1% больше, чем в 2022 году. Такие данные сообщили V102.RU в Волгоградстате. При этом большая часть жилья была построена населением. Так, площадь индивидуальных жилых домов составила 509,5 тысячи квадратных метров, что больше на 0,3%, чем в 2022 году.Застройщиками - юридическими лицами - введены в действие многоквартирные жилые дома площадью 441,5 тыс. кв. метров, что на 51,9% превысило уровень прошлого года.
>Жилищное строительство развивалось в основном на территории городских округов, на которые приходится 68% построенного жилья. Остальные квадратные метры распределены по муниципальным районам.
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