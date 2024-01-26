Пьяный краснодарец в Волгограде лягнул в живот сотрудницу МВД





В Волгограде мужчина отправился под стражу после буйной ночи в центре города. По информации правоохранительных органов, Сергей Ибрагимов 8 января перебрал с алкоголем и устроил дебош на улице. Когда же на место происшествия прибыли полицейские, мужчина лягнул ногой в живот сотрудницу МВД.

Согласно материалам дела, возбужденного по ч. 1 ст. 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти, потасовка с полицейскими произошла на ул. Коммунистической, 12, где находится одно из увеселительных заведений.

– Находясь в состоянии алкогольного опьянения возле дома по ул. Коммунистической, Ибрагимов выражался грубой нецензурной бранью, громко кричал, пытался учинить драку, – рассказали «Высоте 102» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. – На неоднократные замечания граждан и сотрудников полиции мужчина не реагировал. Когда полицейские попытались препроводить нарушителя к служебному автомобилю, Ибрагимов стал высказывать в их адрес угрозы применения насилия и ударил полицейскую Б. ногой в живот. После чего его противоправные действия были пресечены.

Сегодня, 26 января, Волгоградский областной суд рассмотрел жалобу адвоката Ибрагимова, который просил отправить его доверителя домой, заверяя, что тот не станет скрываться. Однако же решение Центрального районного суда оставили в силе – до 11 марта задержанный проведет под стражей.

Как сообщает ИА «Высота 102», отправленный под стражу Ибрагимов зарегистрирован в Краснодарском крае, однако местом своего жительства выбрал Волгоград.