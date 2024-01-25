В крушении Ил-76 погиб потомственный летчик из Саратовской области

В крушении военного транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области погиб представитель династии летчиков из города Балашов Саратовской области Владислав Чмирев, сообщает V102.RU со ссылкой на ИА «СарИнформ».

Саратовское издание, приводя данные RT уточняет, что погибший помощник командира окончил летное училище в прошлом году. Его дед — летчик 1-го класса, отец — пилот военной авиации.

Напомним, что Минобороны РФ в своем официальном заявлении назвало произошедшее в небе над Белгородской областью терактом киевского режима. Самолет Ил-76 следовал по маршруту аэродром Чкаловский — Белгород, перевозя на борту украинских военных, предназначенных для обмена. Поражение военного транспортника было осуществлено двумя ракетами, запущенными ВСУ из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением ЗРК.

В результате атаки погибли 65 пленных военнослужащих ВФУ. Также на борту находились девять россиян — шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Фото: СКР

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