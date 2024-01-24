Минобороны назвало терактом крушение Ил-76 с пленными ВСУ





Министерство обороны Российской Федерации обнародовало официальное заявление по поводу крушения в Белогородской области транспортного Ил-76, в результате которого погибли 65 военнопленных ВСУ. Как передает ИА «Высота 102», в МО РФ назвали происшествие терактом.

– Сегодня в 11.15 киевским режимом совершен террористический акт, в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский-Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена. Поражение самолета осуществлено вооруженными силами Украины из района населённого пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет, – говорится в официальном заявлении.

На борту самолета находилось девять россиян – шесть членов экипажа и трое сопровождавших военнопленных российских военнослужащих.

– Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена. По достигнутой ранее договоренности данное мероприятие должно было состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе. И, тем не менее, нацистский киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных. Совершением данного теракта украинское руководство показало свое истинное лицо – пренебрегло жизнями своих граждан, – заявили в Министерстве обороны РФ.

Одновременно, передает ИА «Высота 102», в своем Telegram-канале главред RT Маргарита Симоньян опубликовала список военнопленных, которые погибли в авиакатастрофе.



