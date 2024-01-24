Происшествия

Из-за горящей иномарки на ЦПКиО центр Волгограда сковали пробки

Происшествия 24.01.2024 19:16
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24.01.2024 19:16


В Центральном районе Волгограда на остановке общественного транспорта «ЦПКиО» вечером 24 января загорелась машина. Как сообщает «Высота 102», в результате происшествия на Первой продольной магистрали образовалась пробка протяженностью более двух километров. 


По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, в результате происшествия никто из людей не пострадал. 

В 18.45 поступило сообщение о пожаре в Центральном районе Волгограда. В районе остановки «ЦПКиО» горел автомобиль – марка и год выпуска устанавливается. Пожарные расчеты 3-й ПСЧ ликвидировали горение в 18.53. Погибших и пострадавших нет, причина пожара устанавливается, – сообщили информагентству в пресс-службе главка МЧС.


Как уточняет корреспондент «Высоты 102»,  выгоревшая машина – Nissan Teana. Со слов очевидцев, иномарка загорелась на ходу. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС. 


По данным сервиса «Яндекс Карты», транспортный затор образовался по направлению к Краснооктябрьскому району. Чтобы не стоять в пробке, многие водители пытаются проехать по прилегающим улицам. Так, например, на момент публикации на ул. Батальонной также уже отмечается транспортный затор. 

Фото, видео: ИА «Высота 102» 

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