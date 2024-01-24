«Морально устойчивых» многодетных россиян предложили освободить от налога





Группа депутатов от КПРФ 24 января внесла в Государственную думу Российской Федерации законопроект, которая предусматривает новую меру поддержки многодетных семей. В частности, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», во главе с руководителем фракции Геннадием Зюгановым коммунисты предлагают освободить многодетных россиян от уплаты налога на доходы физических лиц.

Цель данного законопроекта, уточняют его авторы, – стимулировать жителей страны на рождение детей. По мнению представителей КПРФ, тех 2,3 миллиона многодетных семей, которые в настоящее время проживают в России, недостаточно.

Отмечается, что мера не коснется состоящих на учете в органах опеки и попечительства, правоохранительных структурах, психоневрологических и наркологических диспансерах, а также лишенных родительских прав россиян. Поощрять, уверены коммунисты, нужно только здоровые и морально устойчивые семьи.