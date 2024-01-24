Расследования

Директор УК в Волгограде держала сотрудников на голодном пайке с 2016 года

Расследования 24.01.2024 11:15
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24.01.2024 11:15


В Волгограде в отношении директора УК возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты работникам, сообщает V102.RU. Фигурантка дела, по версии следствия, посадила на голодный паек семь сотрудников с 2016 года. 

— Следственный отдел по Тракторозаводскому району Волгограда СУ СКР по региону возбудил уголовное дело в отношении 49-летней женщины, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 1,2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Общая сумма задолженности составила более миллиона рублей.

Следствием установлено, что женщина также являлась директором коммерческой организации по управлению эксплуатацией жилого и нежилого фонда. Примечательно, что никаких финансовых затруднений директор не испытывала, о чем свидетельствовало движение денежных средств по счетам. 

Дело возбуждено по материалам, представленным районным подразделением прокуратуры. Следователями СК проводят комплекс следственных действий, также принимаются меры к полному погашению перед работником образовавшейся задолженности.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», в поле зрения правоохранителей попала директор УК «Преображение» и компании «Планета чистоты» Светлана Тараненко. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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