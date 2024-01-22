Экология

В Волгоградской области нашли паразитов в семенах для воспроизводства лесов

Экология 22.01.2024 07:52
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22.01.2024 07:52


Специалисты проверили посевные качества более 16,5 тысячи семян, заготовленных в Волгоградской и Ростовской областях, а также республике Калмыкия для воспроизводства лесов. В проверенных пробах обнаружены паразиты, сообщили V102.RU в Центре защиты леса Волгоградской области.

- Общая масса проверенных свежезаготовленных семян составила 16684 кг, из них из лесничеств Астраханской области поступило 690 кг, из Волгоградской области - 9148 кг, Ростовской - 1698 кг, республики Калмыкия - 5148 кг. Фито-экспертизе подвергнут семфонд массой 5173 кг (74 пробы). Все семена оказались зараженными сапрофитными грибами, - сообщили в Центре защиты леса.

В открытых источниках сообщается, что сапротрофные грибы в природе представляют собой организмы, питающиеся остатками растений, либо останками животных. Они перерабатывают эти останки, там самым выполняют важную функцию. В целом наличие сапрофитных грибов в семенах не влияет на всхожесть и рост сеянцев.

Паразитные грибы были обнаружены в 871 кг (16 пробах) свежезаготовленных семян из Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей.

Энтомо-экспертиза проведена со всем семфондом. Отмечается, что вредители были выявлены в 22 пробах, поступивших из Астраханской и Волгоградской областей и республики Калмыкия.

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