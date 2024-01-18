Расследования

В МАК озвучили причину крушения вертолета «Ансат» под Волгоградом

Расследования 18.01.2024 14:21
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18.01.2024 14:21


Межгосударственный авиационный комитет опубликовал окончательный отчет по факту крушения вертолета санавиации «Ансат» в Городищенском районе Волгоградской области, произошедшего вечером 24 апреля 2023 года, сообщает V102.RU. В результате расследования были рассмотрены три версии авиационной аварии. 

Аналитиками изучались возможные причины, которые могли привести к падению вертолета и гибели пилота. По одной из версий, к катастрофе мог привести отказ системы управления воздушным судном. 

— С целью проработки версии проведено исследование агрегатов трансмиссии и соединений системы управления вертолета. Осмотр вертолета осуществляли специалисты АО «Казанский вертолетный завод». Установлено, что агрегаты трансмиссии и соединения системы управления воздушного судна находились перед авиационным происшествием в исправном состоянии, признаков отказа в полете не имели и не могли являться причиной происшествия, — следует из аналитических данных.  

Следующим фактором рассматривался отказ пилотажно-навигационного оборудования «Ансата». 

— Установлено, что пилотажно-навигационное оборудование, в том числе — анероидно-мембранные приборы и приборы измерения пространственного положения вертолета не имеют признаков отказов. Версия не подтвердилась, — гласит отчет МАК. 

Третьей версией обозначалась возможная потеря командиром воздушного судна ориентации в пространстве. 

— Проведенный анализ показал, что выполнение отворота за полтора километра до наземного ориентира (перекрестка автомобильных дорог) влево в сторону от посадочной площадки Ерзовка было нехарактерным для летчика и увеличивало продолжительность полета, что при малом остатке топлива было необоснованным, — сообщает информагентство со ссылкой на текст отчета о катастрофе. — В 18:56:13 в наушниках командира воздушного судна прозвучал сигнал «КОЛОКОЛ» и через три секунды была зарегистрирована разовая команда «Остаток топлива 20 литров в левом баке». При этом сработали центральный сигнальный огонь и появилось предупреждающее сообщение в мигающем режиме желтым цветом. Наиболее вероятно, что пилот отвлек внимание на сигнализацию, что могло способствовать упущению контроля над положением вертолета в пространстве. В условиях, не соответствующих правилам визуальных полетов, при отсутствии световых ориентиров, развитие и сохранение левого крена в течение 30 секунд свидетельствует о возникновении у командира воздушного судна иллюзий пространственного положения. 

Далее приводился тот факт, что в 18:56:39 на истинной высоте 45 метров и скорости 180 км/ч пилот перевел вертолет в набор высоты. Его действия привели к уменьшению скорости полета до 34 км/ч — летчик потерял контроль над скоростью полета.

— В 18:57:01 командир воздушного судна перевел вертолет на снижение и утратил контроль над вертикальной скоростью, а также превысил ограничения, установленные п. 1.10 руководства по летной эксплуатации по условиям попадания вертолета в режим «вихревое кольцо», — сообщает «Высота 102» со ссылкой на отчет МАК. — Из переговоров пилота с медперсоналом следует, что полет на посадочную площадку Янтарная выполнялся в условиях болтанки и дождя, что подтверждается и объяснениями сторожа-вахтера. Авиационный персонал, который ожидал прилет «Ансата» на площадку в Ерзовке, также подтвердил, что погода была в тот вечер дождливая и ветреная. В свою очередь работник фермы, который находился в районе происшествия, пояснял, что «в период с 21.00 до 22.30 шел сильный ливень».  

К слову, данные наблюдений метеорологического радара в период возникновения и развития особой ситуации в районе крушения также подтверждают наличие сильных осадков с видимостью менее 1000 метров. 

— При осмотре места катастрофы было установлено, что переключатели стеклоочистителей вертолета находились во включенном положении, что также подтверждает выполнение полета в условиях осадков, ухудшающих возможности ведения визуальной ориентировки. Согласно п. 1.12 руководства по летной эксплуатации  преднамеренный вход в ливневые осадки (снег или дождь) запрещается. При непреднамеренном попадании в указанные условия летчик должен был принять меры для выхода из них вплоть до выполнения посадки на подобранную с воздуха площадку, избегая резких изменений режимов работы двигателей, — сообщается в аналитическом отчете.  

Поясняется, что выполнение полета в условиях ограниченной видимости в осадках, над безориентирной местностью при отсутствии световых ориентиров могли способствовать возникновению пространственной дезориентации пилота. 

— Характер изменения параметров полета с 18:56:40 (отклонение от планируемого маршрута, превышение ограничений по скорости, крену, вертикальной скорости снижения) может свидетельствовать об утрате способности командира воздушного судна правильно воспринимать положение и перемещение вертолета относительно земли. Одним из факторов, способствующих возникновению условий для пространственной дезориентации, является совмещение выполнения пилотом двух задач, например, пилотирования и работы с арматурой кабины, ведением радиопереговоров и тому подобного, — сообщается в отчете.  


Ко всему прочему, на месте крушения обнаружили мобильный телефон пилота. Проведенные в лаборатории МАК исследования показали, что на устройстве были установлены два аэронавигационных приложения ProNebo и Aircom, а также ярлык на главном экране для входа на сайт ресурса метеоинформации MetAvia2.

— В приложении ProNebo треки пройденного пути аварийного полета не обнаружены. Траекторная информация о полете вертолета за 24 апреля 2023 года не зафиксирована. При исследовании истории браузера выяснилось, что в день крушения пользователь неоднократно обращался на сайт ресурса MetAvia2 за метеоинформацией в период времени с 08.12 до 16.14, — говорится в материалах расследовании. — В чате «Брифинг Волгоград» в одном из мессенджеров сохранилась переписка пилота и диспетчера АО «РВС» со служебной информацией, связанной с выполнением полетов, в том числе о месте и времени взлетов и посадок, произведенных командиром воздушного судна 24 апреля 2023 года. Последнее сообщение в мессенджере с текстом «посадка в Ерзовке в 18:59» набрано в телефоне, однако отправлено не было. Определить момент (время) набора сообщения не представляется возможным.

Таким образом, комиссия не исключает, что пилот создал данное сообщение в процессе пилотирования, что также могло способствовать отвлечению внимания от контроля параметров полета и возникновению условий для пространственной дезориентации. 

Причем непосредственно перед столкновением с землей летчик никак не пытался избежать катастрофы. Комиссия отмечает, что столкновение борта с земной поверхностью произошло в процессе доклада командиром воздушного судна диспетчеру: «Волгоград-Вышка, 20012, фиксируйте посадку в 59-ю минуту, на сегодня план в…», а доклад производился ровным спокойным голосом. 

— Летчик, наиболее вероятно, осознанно не воспринимал проявления пространственной дезориентации и был уверен, что вертолет правильно реагирует на его управляющие воздействия, поэтому он продолжал пилотирование в соответствии с ложным представлением о пространственных соотношениях, — говорится в итоговом отчете МАК. — Авиационное происшествие с  вертолетом «Ансат» RA-20012 произошло вследствие потери командиром воздушного судна пространственной ориентировки при выполнении полета ночью в метеорологических условиях, не соответствующих правилам визуальных полетов. Способствующими факторами, наиболее вероятно, явились: непринятие летчиком решения о прекращении полета при ухудшении метеоусловий в ночное время и возможное отвлечение внимания на работу с мобильным телефоном в полете. 

Напомним, что вертолет медицины катастроф потерпел крушение в небе над Волгоградской областью вечером 24 апреля 2023 года. На месте погиб 56-летний пилот воздушного судна, выпускник Уфимского высшего военного авиационного училища летчиков. Летчик возвращался на вертолетную площадку в рабочем поселке Ерзовка после транспортировки пациента в кардиоцентр. 

Фото, видео, скриншот: Алексей Костяков ИА «Высота 102», МАК

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