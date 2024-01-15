Экономика

ФНС собрала в бюджет Волгоградской области 137 миллиардов рублей

Экономика 15.01.2024 16:16
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15.01.2024 16:16


В бюджет Волгоградской области за прошедший 2023 год поступило 137,1 млрд рублей налоговых платежей. Это, по данным УФНС России по региону, на 114,7% или на 17,6 млрд рублей больше поступлений 2022 года.

Основными источниками поступлений в бюджет Волгоградской области стали:

  • налог на доходы с физических лиц – 50,6 млрд рублей. Это на 115,7% или на 6,9 млрд рублей больше поступлений за 2022 год;
  • налог на прибыль – 42,2 млрд рублей, что на 123,8% или на 8,1 млрд рублей больше поступлений за 2022 год;
  • доходы от уплаты акцизов – 19,8 млрд рублей. Больше по сравнению с 2022 годом на 1,2 млрд рублей или на 106,3%;
  • налог на имущество организаций – 9,4 млрд рублей, что больше предыдущего года на 1 млрд рублей или 112%.
Кроме того, по упрощенной системе налогообложения поступило в бюджет Волгоградской области 9 млрд рублей. Это на 0,6 млрд рублей или на 107% больше, чем в 2022 году.

Бюджетные назначения по администрируемым управлением доходам консолидированного бюджета Волгоградской области, принятые на 2023 год, исполнены на 100,8% с перевыполнением на 1,1 млрд рублей, – уточняют в УФНС России по региону. 

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