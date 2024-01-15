Экология

В Волгоградской области заготовят 50 тонн снега

Экология 15.01.2024 20:43
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15.01.2024 20:43


Работы проходят в рамках подготовки к предстоящим лесопосадочным работам на территории всех 22 лесничеств региона. Как сообщили V102.RU в комитете природных ресурсов,  лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, снежные «холодильники» используются для временного хранения сеянцев — с момента выкопки до проведения лесовосстановительных работ. Выращенный в питомниках посадочный материал помещается в специально сформированные снежные массы для лучшей приживаемости и продления сроков высадки на лесокультурных площадях.
Зачастую весна в нашем регионе развивается стремительно, поэтому  время, отведенное на весенние лесопосадочные работ, ограничено. А хранение сеянцев в снегу позволяет приостановить в них сокодвижение, преждевременное развитие почек, а также засыхание корневой системы. Посадочный материал, помещенный в пересыпанный опилками снег, может легко храниться до конца апреля. В общей сложности в этом году лесники планируют заготовить не менее 50 тонн специальной снежной массы.
Фото сайта облкомприроды

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