Происшествия

В Камышине маршрутка с пассажирами врезалась в столб. Двое пострадали

Происшествия 11.01.2024 19:49
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11.01.2024 19:49


В городе Камышине Волгоградской области маршрутное такси, в салоне которого находились пассажиры, врезалось в столб. По информации ГУ МВД России, помощь медиков потребовалась женщине и 14-летнему подростку. 

По предварительным данным, около 16.35 на пересечении улиц Пролетарская и Советская в Камышине произошло столкновение автомобиля Mazda и пассажирской «Газели», которая от удара совершила наезд на столб, – сообщили в пресс-службе главка полиции ИА «Высота 102». – Двоим пассажирам маршрутки оказана медпомощь. 


Уточняется, что травмы получили 40-летняя женщина и 14-летний мальчик. По информации службы скорой помощи, с места ДТП их доставили в травматологию. 

На вызов о столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса в Камышине на улице Пролетарской выезжала бригада скорой помощи. Пострадавшим пассажирам маршрутки  была оказана помощь, после чего они были доставлены в травмпункт, – уточняют медики. 

Фото: ГБУЗ "КССМП" / VK.com

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