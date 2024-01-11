В Камышине маршрутка с пассажирами врезалась в столб. Двое пострадали

В городе Камышине Волгоградской области маршрутное такси, в салоне которого находились пассажиры, врезалось в столб. По информации ГУ МВД России, помощь медиков потребовалась женщине и 14-летнему подростку.

– По предварительным данным, около 16.35 на пересечении улиц Пролетарская и Советская в Камышине произошло столкновение автомобиля Mazda и пассажирской «Газели», которая от удара совершила наезд на столб, – сообщили в пресс-службе главка полиции ИА «Высота 102». – Двоим пассажирам маршрутки оказана медпомощь.





Уточняется, что травмы получили 40-летняя женщина и 14-летний мальчик. По информации службы скорой помощи, с места ДТП их доставили в травматологию.

– На вызов о столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса в Камышине на улице Пролетарской выезжала бригада скорой помощи. Пострадавшим пассажирам маршрутки была оказана помощь, после чего они были доставлены в травмпункт, – уточняют медики.

Фото: ГБУЗ "КССМП" / VK.com