Гидрометцентр РФ объявил оранжевый уровень опасности в Волгоградской области

В Волгоградской области до вечера 11 января будет действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальных морозов и сильного ветра, передает V102.RU со ссылкой на сообщение Гидрометцентра РФ.

Аномально-холодная погода ожидается преимущественно в северо-западных районах Волгоградской области. Период предупреждения - до 16.00 11 января. Ветер порывами до 15-20 м/с прогнозируется в период с 9.00 10 января до 21.00 11 января.

Оранжевый уровень означает, что погода опасна, так как есть вероятность стихийных бедствий и ущерба экономике и населению.

Как ранее сообщало информагентство, в ближайшие дни в регионе синоптики прогнозируют сильные снегопады и метели, штормовой ветер и ночное похолодание до -27 градусов.

Напомним, что оперативное совещание сегодня в администрации Волгоградской области глава региона Андрей Бочаров посвятил сложившейся обстановке в связи с погодными условиями. Губернатор озвучил ряд дополнительных задач подчиненным и призвал все силы и средства быть готовыми к осложнению ситуации в связи с неблагоприятным прогнозом. Так, в частности, он предупредил о возможном возникновении техногенных аварий в связи с прогнозируемыми скачками температур, усилением ветра и образованием гололедицы.

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