Бочаров озадачил подчиненных возможным осложнением обстановки





В Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров озвучил дополнительные задачи в связи с обильными снегопадами в регионе. Текущей обстановке, сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 9 января, в администрации региона посвятили первое в новом году оперативное совещание.

По информации пресс-служба обладмина, новогодние каникулы в Волгоградской области прошли без масштабных происшествий – общественные мероприятия проведены с соблюдением всех мер комплексной безопасности.

– Системы жизнеобеспечения работали в штатном режиме. Возникающие нештатные ситуации устранялись силами дежурных подразделений в установленные сроки. В настоящее время все оперативные и дежурные службы, привлеченные силы и средства продолжают работать в усиленном режиме. Руководители находятся на рабочих местах, доклады осуществляются на регулярной основе, – сообщил губернатор.

Далее глава региона сообщил, что за прошедшую ночь в Волгоградской области выпало больше половины январской месячной нормы осадков, а согласно прогнозу Гидрометцентра, из-за резких температурных перепадов в регионе ожидаются гололед, обледенение проводов, туманы и сильный ветер. Все это может привести к подвижке, осадке грунтов, к росту техногенных аварий на объектах коммунального хозяйства, транспортной и энергетической инфраструктуры.

В этой связи губернатор озвучил подчиненных на оперативном совещании ряд задач.

– Необходимо повысить в этот период уровень реагирования на предупреждение и оперативную ликвидацию последствий нештатных ситуаций на объектах коммунальной, энергетической, дорожно-транспортной инфраструктуры, – сказал он.

Всем службам в регионе поручено:

в полном объеме продолжить выполнение всех намеченных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области с учетом осложнения погодных условий;

обратить особое внимание на обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнедеятельности, предприятий и организаций ЖКХ и ТЭК, дорожно-транспортной и социальной сферы;

при осложнении погодных условий обеспечить необходимое усиление сформированных резервов сил и средств по направлениям жизнедеятельности, в том числе при необходимости ремонтных бригад;

продолжить мониторинг качества работы управляющих компаний и оперативного реагирования на возникающие ситуации. При этом особое внимание обращать на соблюдение температурного режима в подъездах, подвальных помещениях, состояние водо-теплового хозяйства многоквартирных домов и уборку дворовых и закрепленных территорий;

обеспечить круглосуточный контроль должностных лиц и дежурных служб за ситуацией, складывающейся на территории Волгоградской области по всем направлениям жизнедеятельности.

Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»