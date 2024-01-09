Бочаров озадачил подчиненных возможным осложнением обстановки

В Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров озвучил дополнительные задачи в связи с обильными снегопадами в регионе. Текущей обстановке, сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 9 января, в администрации региона посвятили первое в новом году оперативное совещание.
По информации пресс-служба обладмина, новогодние каникулы в Волгоградской области прошли без масштабных происшествий – общественные мероприятия проведены с соблюдением всех мер комплексной безопасности.
– Системы жизнеобеспечения работали в штатном режиме. Возникающие нештатные ситуации устранялись силами дежурных подразделений в установленные сроки. В настоящее время все оперативные и дежурные службы, привлеченные силы и средства продолжают работать в усиленном режиме. Руководители находятся на рабочих местах, доклады осуществляются на регулярной основе, – сообщил губернатор.
Далее глава региона сообщил, что за прошедшую ночь в Волгоградской области выпало больше половины январской месячной нормы осадков, а согласно прогнозу Гидрометцентра, из-за резких температурных перепадов в регионе ожидаются гололед, обледенение проводов, туманы и сильный ветер. Все это может привести к подвижке, осадке грунтов, к росту техногенных аварий на объектах коммунального хозяйства, транспортной и энергетической инфраструктуры.
В этой связи губернатор озвучил подчиненных на оперативном совещании ряд задач.
– Необходимо повысить в этот период уровень реагирования на предупреждение и оперативную ликвидацию последствий нештатных ситуаций на объектах коммунальной, энергетической, дорожно-транспортной инфраструктуры, – сказал он.
Всем службам в регионе поручено:
- в полном объеме продолжить выполнение всех намеченных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области с учетом осложнения погодных условий;
- обратить особое внимание на обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнедеятельности, предприятий и организаций ЖКХ и ТЭК, дорожно-транспортной и социальной сферы;
- при осложнении погодных условий обеспечить необходимое усиление сформированных резервов сил и средств по направлениям жизнедеятельности, в том числе при необходимости ремонтных бригад;
- продолжить мониторинг качества работы управляющих компаний и оперативного реагирования на возникающие ситуации. При этом особое внимание обращать на соблюдение температурного режима в подъездах, подвальных помещениях, состояние водо-теплового хозяйства многоквартирных домов и уборку дворовых и закрепленных территорий;
- обеспечить круглосуточный контроль должностных лиц и дежурных служб за ситуацией, складывающейся на территории Волгоградской области по всем направлениям жизнедеятельности.