Общество

«Не влезть и не доехать»: волгоградцы пробивают сугробы по дороге на работу

Общество 09.01.2024 09:33
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09.01.2024 09:33


Волгоградцы в полной мере ощутили на себе последствия коллапса после накрывшего город снегопада. Как сообщают V102.RU, утром во многих дворах горожанам, вышедшим из подъездов, пришлось пробивать целину в виде нетронутых лопатами дворников сугробов и откапывать свои автомобили из-под снежных завалов. 


Тернистым оказался и путь к остановкам общественного транспорта, где было более-менее расчищено. Относительно чистыми выглядели и главные дороги города, однако из-за откинутого к обочинам снега полосы движения стали уже. Самые отчаянные горожане даже выбирали путь по проезжей части. 


На остановках наблюдались толпы желающих уехать на общественном транспорте граждан. Но, то ли общественного транспорта было не так много, то ли многие волгоградцы последовали совету городских чиновников оставить автомобили и отправиться на работу на трамваях или троллейбусах, но не всем горожанам удалось с первого раза протиснуться в салон. Например, в Краснооктябрьском районе волгоградцам приходилось по полчаса стоять на остановках, чтобы куда-нибудь в конечном итоге уехать.




Не обошлось без пробок и на главных трассах. Видимо, все-таки не все из автолюбителей доверяют общественному транспорту и решили на свой страх и риск сделать выбор в пользу четырех колес. 


Далеко не везде оказались расчищенными и второстепенные дороги. Идеальной в этом плане можно назвать параллельную проспекту Ленина ветку, ведущую к Волгоград Арене, которая «просвечивала» аж до асфальта.


Но, несмотря на все трудности сегодняшнего утра, некоторые волгоградцы поймали себя на том, что не очень-то и злятся на неудобства, вызванные снегопадом. Кто-то вспомнил свое детство и путь в детский сад на санках, которые везла мама. У кого-то всплыли картины покатушек с горок и смешной снеговик с вытащенным из дома старым ведром на голове. Ведь так редко мы теперь видим настоящую зиму…

 

Фото Павла Мирошкина и Алексея Костякова/V102.RU

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