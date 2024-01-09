Волгоградцы в полной мере ощутили на себе последствия коллапса после накрывшего город снегопада. Как сообщают V102.RU, утром во многих дворах горожанам, вышедшим из подъездов, пришлось пробивать целину в виде нетронутых лопатами дворников сугробов и откапывать свои автомобили из-под снежных завалов.





Тернистым оказался и путь к остановкам общественного транспорта, где было более-менее расчищено. Относительно чистыми выглядели и главные дороги города, однако из-за откинутого к обочинам снега полосы движения стали уже. Самые отчаянные горожане даже выбирали путь по проезжей части.





На остановках наблюдались толпы желающих уехать на общественном транспорте граждан. Но, то ли общественного транспорта было не так много, то ли многие волгоградцы последовали совету городских чиновников оставить автомобили и отправиться на работу на трамваях или троллейбусах, но не всем горожанам удалось с первого раза протиснуться в салон. Например, в Краснооктябрьском районе волгоградцам приходилось по полчаса стоять на остановках, чтобы куда-нибудь в конечном итоге уехать.









Не обошлось без пробок и на главных трассах. Видимо, все-таки не все из автолюбителей доверяют общественному транспорту и решили на свой страх и риск сделать выбор в пользу четырех колес.





Далеко не везде оказались расчищенными и второстепенные дороги. Идеальной в этом плане можно назвать параллельную проспекту Ленина ветку, ведущую к Волгоград Арене, которая «просвечивала» аж до асфальта.

