Какая погода ждет Волгоград и область в ближайшие дни

В Волгоградской области синоптики прогнозируют снегопады и метели в ближайшие дни. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, по области ожидается штормовой ветер и ночное похолодание до -27 градусов.

— Завтра, 10 января, в ночные часы в регионе местами пройдет небольшой снег. Утром и днем осадки продолжатся и усилятся. В отдельных районах будет метель. На дорогах снежный накат, снежные заносы, гололедица. Ветер юго-западного направления со скоростью 7-12 м/с, местами порывы составтя 15-20 м/с. Ночью температура упадет до -17...-22º, при прояснениях столбики термометров опустятся до -26º, днем -9...-14º, местами -3...-8º, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре.

В четверг, 11 января, прогнозисты обещают небольшой снег с юго-западным ветром 7-12 м/с, местами его порывы составят 15-20 м/с. В ночной период температура составит -15...-20º, при прояснениях -22...27º, днем -2...-7º, местами -8...-13º.

— В Волгограде завтра, 10 января, ночью осадки маловероятны. Утром и днем пройдет небольшой снег с метелью. Ветер юго-западный с порывами до 15-20 м/с. Ночные температуры опустятся до -18…-20º, днем -8...-10º, — добавили волгоградские прогнозисты. — 11 января ночью без существенных осадков, в утренние и дневные часы небольшой снег. Ветер юго-западного направления 9-14 м/с. Ночью по городу -16…-18º, днем -3...-5º.

Напомним, что волгоградцы в полной мере ощутили на себе последствия коллапса после накрывшего город ночного снегопада. Подробности — в материале информагентства.

Фото: архив ИА «Высота 102»