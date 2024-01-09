В Волгоградскую область незаконно ввезли 315 детских электромобилей

большегруз был остановлен в Волгоградской области. Согласно транспортным накладным, фура перевозила 22 тонны сборного груза – игрушки, офисную мебель и автозапчасти. Однако в грузовом отсеке инспекторы нашли 315 электрокаров китайского производства.
Происшествия 09.01.2024 14:25
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09.01.2024 14:25
Партию детских электромобилей без документов обнаружила мобильная группа Астраханской таможни в грузовом автомобиле, прибывшем из Киргизии. Как сообщили V102.RU в пресс-службе таможни,
большегруз был остановлен в Волгоградской области. Согласно транспортным накладным, фура перевозила 22 тонны сборного груза – игрушки, офисную мебель и автозапчасти. Однако в грузовом отсеке инспекторы нашли 315 электрокаров китайского производства.
большегруз был остановлен в Волгоградской области. Согласно транспортным накладным, фура перевозила 22 тонны сборного груза – игрушки, офисную мебель и автозапчасти. Однако в грузовом отсеке инспекторы нашли 315 электрокаров китайского производства.
Установлено, что товары были ввезены в Россию без уплаты таможенных пошлин и налогов. Их ориентировочная рыночная стоимость превышает 10 млн рублей.
Машины изъяты. Астраханская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ст. 16.21 КоАП РФ (транспортировка товаров, незаконно перемещенных через таможенную границу).
Фото Астраханской таможни
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