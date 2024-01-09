Автобус из Волгограда перевернулся на трассе в Калмыкии

В республике Калмыкия этой ночью перевернулся рейсовый автобус, который следовал из Волгограда в Грозный, передает V102.RU. По информации республиканского МВД, ДТП произошло на трассе «Яшкуль - Комсомольский».

Автобус, в котором находилось 45 пассажиров, в том числе 10 детей, опрокинулся на бок. Пострадали двое взрослых. С места происшествия их забрали в больницу.

- 9 января в 2 часа 33 минуты 69-летний житель Чеченской Республики, управляя автобусом Van Hool, двигаясь по маршруту «Волгоград-Грозный» на 15 километре автодороги «Яшкуль-Комсомольск-Артезиан» (территория Яшкульского района) допустил опрокидывание транспортного средства, - уточнили в республиканском МВД.





По предварительной информации, авария произошла из-за сложных погодных условий. Так, утром на этой трассе наблюдался дождь при температуре -2 градуса.

Сложные условия и на других автодорогах. В Калмыкии накануне объявили штормовое предупреждение из-за метели.

Фото: МВД по республике Калмыкия