Происшествия

На волгоградской трассе перевернулась легковушка. Пострадала молодая пара

Происшествия 07.01.2024 14:29
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07.01.2024 14:29


В Новоаннинском районе Волгоградской области на 706 километре московской трассы перевернулась легковушка LADA Priora. Сообщается о пострадавших. 

— На вызов срочно выехала бригада СМП. Произошло опрокидывание автомобиля. Пострадали 20-летний водитель и его 21-летняя пассажирка, — рассказали информагентству представители клинической станции скорой медицинской помощи. 


Уточняется, что после того, как пострадавших в ДТП осмотрели медики, молодую пару доставили в ЦРБ Михайловки.

Фото: ГБУЗ «КССМП»

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