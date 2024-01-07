На волгоградской трассе перевернулась легковушка. Пострадала молодая пара

В Новоаннинском районе Волгоградской области на 706 километре московской трассы перевернулась легковушка LADA Priora. Сообщается о пострадавших.
— На вызов срочно выехала бригада СМП. Произошло опрокидывание автомобиля. Пострадали 20-летний водитель и его 21-летняя пассажирка, — рассказали информагентству представители клинической станции скорой медицинской помощи.
Уточняется, что после того, как пострадавших в ДТП осмотрели медики, молодую пару доставили в ЦРБ Михайловки.
Фото: ГБУЗ «КССМП»
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