В лобовом ДТП на трассе под Волгоградом 4 января погибли два человека





В Дубовском районе Волгоградской области на федеральной трассе Р-228 два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия 4 января.

По данным регионального ГУ МВД России по Волгоградской области, столкновение двух отечественных автомобилей произошло около 17.45 час на 652-м километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград».

– По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-2112» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-21214». В результате ДТП водитель и пассажир «двенадцатой» скончались на месте ДТП, пассажир «ВАЗ-2112» доставлен в больницу, – сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Сообщается, что в настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают инспекторы ДПС и следственно-оперативная группа отдела полиции.

– По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – уточняют в главке.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области