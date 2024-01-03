Губернатор протестировал эскалатор и встал на защиту волгоградцев

В Волгограде сегодня, 3 января, на станции скоростного трамвая «Комсомольская» можно было встретить губернатора Андрея Бочарова в компании с мэром города-героя Владимиром Марченко.

Глава региона лично протестировал новые эскалаторы, защитил волгоградцев и рассказал о планах по развитию транспортной инфраструктуры на 2024 год.

Между Бочаровым и журналистами состоялся небольшой диалог по поводу предпочтительной расцветки вагонов скоростного трамвая.

— На ваш взгляд, какой должна быть расцветка у подземных трамваев? — спросил Бочаров.

— Желто-красная привычней — такой советский вариант, а бело-красная — выглядит очень красиво, — донеслось в ответ губернатору. — Туристы любят красно-желтый вариант, но удобнее бело-красный.

— Вы знаете, я не скажу крамольную вещь, но тем не менее. Все-таки нам важнее мнение жителей Волгограда. Мы с большим уважением относимся к туристам, но мне кажется, позиция волгоградцев должна быть определяющей в решении этих вопросов.





Губернатор отметил, что новый год «мы начинаем с очень хороших новостей»:

— Завершили в полном объеме первый этап реконструкции СТ. Все задачи, определенные на 2023 год выполнены. Это касается как замены самого трамвайного пути, так и закупки подвижного состава в объеме 62 трамваев, 12 из которых — это трехсекционные модели, а 50 — односекционные. Все трамваи поступят до конца года и выйдут на маршруты. Проведена серьезная подготовка и на 2024 год. Весь объем финансовых средств есть.

Внимательно осмотрев уже сделанное на станции «Комсомольская» и протестировав новый эскалатор, Андрей Бочаров поставил задачу продумать, какие еще современные технологии необходимо внедрить на подземных станциях СТ, чтобы они не уступали столичным стандартам.





Так, глава региона обратил внимание на устаревшие турникеты и мебель, установленную в «подземке».

— Мы отработали станции, которые находятся на открытом воздухе. Сформировано, как они должны выглядеть, из чего состоять, — сделал акцент Бочаров. — В течение этого полугодия нужно подойти к подземным станциям: посмотреть, что необходимо сделать, чтобы они стали по–настоящему современными.

Также был отмечено, что до конца месяца будут проведены пуско-наладочные работы на эскалаторах станции «Комсомольская», после чего станет возможным полноценный запуск оборудования.

— Мы серьезно подготовились к 2024 году. В течение года необходимо проложить около девяти километров трамвайных путей от остановки «Площадь Возрождения» до станции «ТРК Европа», реконструировать ряд тяговых подстанций и продолжить внутреннюю работу, связанную с депо и развитием инфраструктуры, — заявил губернатор. — В этом году мы должны завершить проектирование нового участка СТ в Тракторозаводском районе. В 2025 году начнем строительство, дополнительно возведем пять километров трамвайного пути.





Бочаров поделился планами и на обновление участка путей на улице Краснознаменской.

— Мы продолжаем работать на транспортных артериях, не связанных со скоростным трамваем. На улице Краснознаменской в планах — пережить трамвайные пути, заменить подвижной состав. Также есть еще один фронт работ. До середины 2024 года поставлена задача сформировать техзадание по строительству двух участков: от остановки «Обувная фабрика» до ТРК «Акварель» и второе направление — наш Красноармейский район, который во многом зависит от транспорта, от трамваев. Нужно решить, каким путем пойдем. Имеется в виду возведение отдельного дополнительного моста под трамвай либо под пешеходную зону. Специалисты определят окончательный вариант.

Напомним, что в регионе будет реализована комплексная программа развития Волгограда до 2034 года. Общий объем вложений составит 1,4 триллиона рублей. Отдельное внимание уделено транспортной сфере.





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