В Волгограде Бочаров заставил чиновников подумать о будущем

В Волгограде прошло рабочее совещание по вопросам развития и благоустройства города-героя. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации региона, на встрече осуждалась 10-летняя программа развития.

— В ходе совещания обсуждались перспективы дальнейшего развития областного центра, — добавили в обладмине. — На повестке стояли вопросы реализации комплексных проектов и подготовка 10-летней программы.

Рабочую встречу возглавил губернатор Андрей Бочаров. В обсуждении приняли участие глава Волгограда, заместители главы региона и руководители органов исполнительной власти.

Задачи по формированию комплексной 10-летней программы развития города на Волге поставлены в начале 2022 года. Проекты и идеи дальнейшей реновации поступают как со стороны отраслевых экспертов, так и общественных объединений, а также представителей молодежи.

Фото: администрация Волгоградской области

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