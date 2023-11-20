Общество

Бочаров доложил Путину о рекордном обновлении общественного транспорта

Общество 20.11.2023 19:57
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20.11.2023 19:57


В День работника транспорта, сегодня, 20 ноября,  в Волгоград поступили первые 50 из 136 современных автобусов большой вместимости, закупленных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщает V102.RU. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров доложил по видеосвязи президенту России Владимиру Путину о развитии общественного транспорта в регионе. 

Бочаров выразил благодарность Путину от имени всех руководителей субъектов РФ, принимающих участие в программе по обновлению общественного транспорта. 

— Решение, принятое вами по обновлению общественного пассажирского транспорта, очень важно, актуально и востребовано для всех без исключения регионов нашей страны. Волгоградская область совместно с Правительством Российской Федерации, Министерством транспорта России реализует комплексную программу по обновлению подвижного состава всех основных видов общественного транспорта. И только за 2022, 2023, 2024 года 500 единиц современной техники выходят на маршруты Волгоградской области, что позволит нам на более чем 80% обновить общественный транспорт города-героя Волгограда и почти на 50% — на всех межмуниципальных маршрутах, — отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что обновление общественного транспорта стало возможным благодаря  мерам прямой бюджетной поддержки, инфраструктурным бюджетным кредитам, специальным казначейским заимствованиям, механизмам частно-государственного партнерства и нацпроектов. Область также пользуется поддержкой Минпромторга России.  

— Кроме того, совместно с Правительством Российской Федерации и Министерством транспорта России мы продолжаем решать узловые проблемы транспортных систем больших городских агломераций. К примеру, исходя из особенностей транспортной инфраструктуры города Волгограда, значительная нагрузка при перевозке пассажиров ложится на наш подземный скоростной трамвай. В связи с этим мы приступили к реализации проекта по модернизации скоростного трамвая с полным обновлением всего подвижного состава. Это позволит повысить качество обслуживания пассажиров, безопасность и скорость движения, — сказал Бочаров. 

Отметим, что благодаря реализации комплексной программы развития Волгограда городской автобусный парк активно переводят на газомоторное топливо. 

— По итогам 2024 года уже порядка 90% автобусов города Волгограда будет работать на газовом топливе, — доложил губернатор. 

Бочаров отметил важность программы обновления общественного транспорта и предложил расширить ее действие: 

— Учитывая масштаб нашей страны, регионов, наличие протяженных внутренних водных путей, развитие внутрирегиональных речных и авиационных перевозок позволит более качественно раскрыть потенциал регионов России. Просим рассмотреть возможность дополнительной поддержки развития региональных речных и авиационных перевозок.

К слову, переданные сегодня Волгограду газомоторные автобусы сразу же вышли в рейс. 

— Уже сегодня часть из них будет задействована непосредственно при вывозе пассажиров после футбольного матча сборных команд России и Кубы на стадионе Волгоград Арена. Пусть победит сильнейший, но мы, конечно, будем болеть и переживать за сборную России, — сказал Андрей Бочаров.

Прибывшая в город-герой партия автобусов VOLGABUS 5270G4 призвана заменить старые машины ООО «Волгоградский автобусный парк». Ими планируется усилить самые востребованные городские маршруты. Новые машины — низкопольные, оснащены автоматической коробкой передач, адаптированы для лиц с ограниченными возможностями по здоровью. В салоне есть все для комфортных поездок — кондиционер, система отопления, валидаторы, камеры видеонаблюдения. 

В Волгоградском регионе система общественного транспорта развивается комплексно. При этом используются все доступные механизмы. Так, для Волгограда уже приобрели 60 СПГ-автобусов большого класса. Топливом новую технику обеспечит малотоннажный комплекс, построенный в Быковском районе. 

Ранее средства инфраструктурного бюджетного кредита позволили поставить в Волгоград 56 троллейбусов с возможностью автономного хода, еще 56 машин закупят в ближайшее время. Использование специальных казначейских кредитов позволит закупить 83 автобуса малого, большого и среднего класса для сельских маршрутов.

Помимо этого, Волгоград стал одним из лидеров по развитию парка электробусов. За месяц тестовой работы новым видом транспорта воспользовались 73 тысячи горожан. 

Также впервые с момента открытия в 1984 году реконструируется линия СТ с использованием механизмов ВЭБа. Ранее уровень развития электротранспорта в Волгограде получил высокую оценку зампреда Правительства РФ — руководителя Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко. 

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