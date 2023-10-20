



Информационная повестка Волгоградской области последние несколько дней насыщена событиями в сфере общественного транспорта и перевозок. Накануне в городе-герое с рабочим визитом побывал вице-премьер Дмитрий Григоренко, который принял участие в приемке электробусов, прокатился на трамвае по обновленному участку СТ и провел заседание в ситуационном центре Волгоградской области. Сегодня же, 20 октября, в областном центре состоялся долгожданный запуск движения скоростного трамвая по реконструированному участку.

Федеральные эксперты озвучили свои оценки происходящего «Клубу Регионов». Одни из них напрямую связывают визит Григоренко в Волгоград с недавним заседанием президиума Госсовета по вопросам развития городского общественного транспорта под председательством президента РФ Владимира Путина. Другие оценивают действия волгоградского губернатора Бочарова в свете актуального федерального тренда по экологизации общественного транспорта в городах России.

– Все, что делается в Волгограде, – в русле тех задач, которые были вынесены президентом на самый высокий уровень обсуждения – президиум Госсовета, где в том числе звучали акценты по поводу электротранспорта, по поводу координированного развития отечественной промышленности, которая выпускает электробусы, троллейбусы, трамвайные вагоны, и того, как это будет поставляться, как это будет поддерживаться на федеральном уровне, в том числе и через государственную лизинговую кампанию, – считает профессор ВШЭ Михаил Блинкин. – И Волгоград – это один из удачных примеров решения проблемы. Хотя город отличается своей протяженной конфигурацией, и там есть свои проблемы с организацией транспортной доступности, но там есть и первый опыт скоростного трамвая, и сейчас там происходит много интересного как раз в контексте состоявшегося Госсовета.

Под «интересным» Блинкин имеет в виду реконструкцию линии скоростного трамвая, а также планы волгоградских властей по обновлению подвижного состава, ремонту тяговых подстанций и пр.

– Без мощного рельсового транспорта в Волгограде вообще сделать ничего нельзя, и в этом смысле предпринимаемые властями усилия совершенно правильные, – убежден эксперт.

Соглашается с ним и доктор экономических наук, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец:

– Трамвай, безусловно, более пропускной транспорт, и у него на единицу пропускной мощности гораздо меньше стоимость. И хотя создание и содержание трамвайной сети – это дело затратное, но там, где власти (как в Волгограде) сумели сохранить трамвайные пути и контактную сеть, это правильный вектор развития общественного транспорта. Поскольку на единицу вложения он позволяет создать остаточно эффективную и независимую от автомобильного движения транспортную сеть.

Сегодня «экологизация городского транспорта – это федеральный тренд», и волгоградский губернатор сумел своевременно это использовать, считает

По словам председателя Российского экологического общества, главы общественно-экспертного совета по нацпроекту «Экология» Рашида Исмаилова, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров одним из первых уловил актуальный на сегодня в России тренд на экологизации общественного транспорта. Предпринимаемые сегодня в Волгограде меры, считает он, не только решают проблемные вопросы, но и являются заделом на будущее.

– Сегодня крайне актуальный вопрос – экономическая альтернатива для традиционных видов топлива. И здесь я бы отметил проактивный подход губернатора Волгоградской области Бочарова. Понимание федеральных трендов и бюджетных возможностей для реализации таких проектов – залог эффективной реализации экологической госполитики. А финансовых инструментов для экологизации общественного транспорта (как на электротяге, так и на газомоторке) сегодня достаточно, и в выигрыше те, кто умеет эти инструменты грамотно использовать на благо своего региона, – говорит Исмаилов.

Доктор экономических наук, руководитель Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов обращает внимание, что развитие системы общественного транспорта – это «во многом экономический вопрос, который одновременно решает задачи и городского развития, и повышения качества городской среды, и вопросы экологии». В этой связи необходимо привлекать все доступные возможности. Что, по сути, и делает волгоградский губернатор в сфере развития электротранспорта.

– Взаимодействие региона с федеральными ведомствами – один из факторов успеха в решении задач, требующих финансового обеспечения, – убежден представитель РАНХиГС. – Тем более что замена подвижного состава, создание инфраструктуры (для перехода на новый уровень) одномоментно требует достаточно значимых инвестиций. И здесь решить задачу самостоятельно региону, и тем более муниципалитету, вряд ли возможно. Поэтому важно уметь использовать имеющиеся возможности, например, предложенный федерацией инструмент инфраструктурных бюджетных кредитов. Он хорошо себя зарекомендовал именно для решения индивидуальных задач на региональном уровне, где федерация готова принять свое участие пусть и в виде возвратных, но достаточно дешевых денег.