







Детское шампанское - опасный фактор алкоголизации. Об этом предупредили специалисты Волгоградского регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики, передает V102.ru.

В составе детского шампанского, как правило, вода, сахар, лимонная кислота, оксид углерода, ароматические добавки или концентрат сока, а так же консервант бензоат натрия. Но так ли проста и безобидна такая газировка, стилизованная под алкоголь? В составе детского шампанского, как правило, вода, сахар, лимонная кислота, оксид углерода, ароматические добавки или концентрат сока, а так же консервант бензоат натрия. Но так ли проста и безобидна такая газировка, стилизованная под алкоголь?

Психология потребления такого шампанского — это подражание взрослым: дети хотят быть похожими на своих родителей, чокаться при тостах и, якобы, равнозначно участвовать в общем веселье. Тем самым ребёнок программируется на то, что праздничное застолье и алкоголь — неразделимые понятия. И эта программа закладывается детям самими родителями, людьми, которые должны ограждать и защищать своих чад от опасностей. Психология потребления такого шампанского — это подражание взрослым: дети хотят быть похожими на своих родителей, чокаться при тостах и, якобы, равнозначно участвовать в общем веселье. Тем самым ребёнок программируется на то, что праздничное застолье и алкоголь — неразделимые понятия. И эта программа закладывается детям самими родителями, людьми, которые должны ограждать и защищать своих чад от опасностей.

Наркологи отмечают, что 10-20% населения, то есть примерно каждый пятый ребенок, является носителем генетического или врожденного фактора риска алкоголизации, и реклама алкоголя в виде детского шампанского может привести к негативным последствиям.Поставленная на детский стол бутылка «детского вина», по сути, является нормализацией алкоголизма. Если ребенок постоянно видит праздничные алкогольные ритуалы у взрослых и приобщается к ним сам, пусть даже с «заменителем», то в будущем ему будет крайне сложно найти аргумент, что алкоголь – это вредно.- Категорически не допускайте присутствия на столе детской имитации спиртных напитков, а также сопутствующих атрибутов — фужеров и стопок. У детей не должна вырабатываться ассоциация праздника с употреблением вышеуказанных напитков, - обращаются к родителям медики.Много вопросов и к составу «детского игристого» напитка - никаких полезных для здоровья компонентов в газированных напитках не содержится. Более того, их употребление не рекомендуется детям до 5-7 лет.Главный составляющий компонент таких напитков – сахар. Выпив всего 200 миллилитров, ребёнок 6 лет уже достигнет суточного лимита, рекомендованного врачами для здоровой жизни.Сахар в напитках значительно повышает их калорийность, а переизбыток глюкозы даёт чрезмерную нагрузку на поджелудочную железу и печень. Сочетание сладкой газировки с изобилием праздничных яств в разы увеличивает нагрузку на эти органы, что может спровоцировать острое заболевание желудочно-кишечного тракта.Систематическое употребление «вредных» напитков крайне опасно, так как в перспективе они являются триггерами развития у вашего ребенка таких заболеваний, как ожирение, неалкогольная жировая болезнь печени и сахарный диабет.Правильный выбор напитка – минеральная негазированная вода, компот или морс. Деткам 4 лет и старше можно предложить травяные чаи – такие, как чай ройбуш, чай с мятой, ромашкой или с лемонграссом – чудесную альтернативу подслащенным напиткам, так как они не содержат кофеина и имеют приятный вкус, советуют специалисты.