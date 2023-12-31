Здравоохранение

Волгоградских родителей предупредили об опасности детского шампанского

Здравоохранение 31.12.2023 09:58
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31.12.2023 09:58



Детское шампанское - опасный фактор алкоголизации. Об этом предупредили специалисты Волгоградского регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики,  передает V102.ru.
В составе детского шампанского, как правило, вода, сахар, лимонная кислота, оксид углерода, ароматические добавки или концентрат сока, а так же консервант бензоат натрия. Но так ли проста и безобидна такая газировка, стилизованная под алкоголь?
Психология потребления такого шампанского — это подражание взрослым: дети хотят быть похожими на своих родителей, чокаться при тостах и, якобы, равнозначно участвовать в общем веселье. Тем самым ребёнок программируется на то, что праздничное застолье и алкоголь — неразделимые понятия. И эта программа закладывается детям самими родителями, людьми, которые должны ограждать и защищать своих чад от опасностей.
Наркологи отмечают, что 10-20% населения, то есть примерно каждый пятый ребенок, является носителем генетического или врожденного фактора риска алкоголизации, и реклама алкоголя в виде детского шампанского может привести к негативным последствиям.
Поставленная на детский стол бутылка «детского вина», по сути, является нормализацией алкоголизма. Если ребенок постоянно видит праздничные алкогольные ритуалы у взрослых и приобщается к ним сам, пусть даже с «заменителем», то в будущем ему будет крайне сложно найти аргумент, что алкоголь – это вредно.
- Категорически не допускайте присутствия на столе детской имитации спиртных напитков, а также сопутствующих атрибутов — фужеров и стопок. У детей не должна вырабатываться ассоциация праздника с употреблением вышеуказанных напитков, - обращаются к родителям медики.
Много вопросов и к составу «детского игристого» напитка - никаких полезных для здоровья компонентов в газированных напитках не содержится. Более того, их употребление не рекомендуется детям до 5-7 лет.
Главный составляющий компонент таких напитков – сахар. Выпив всего 200 миллилитров, ребёнок 6 лет уже достигнет суточного лимита, рекомендованного врачами для здоровой жизни.
Сахар в напитках значительно повышает их калорийность, а переизбыток глюкозы даёт чрезмерную нагрузку на поджелудочную железу и печень. Сочетание сладкой газировки с изобилием праздничных яств в разы увеличивает нагрузку на эти органы, что может спровоцировать острое заболевание желудочно-кишечного тракта.
Систематическое употребление «вредных» напитков крайне опасно, так как в перспективе они являются триггерами развития у вашего ребенка таких заболеваний, как ожирение, неалкогольная жировая болезнь печени и сахарный диабет.
Правильный выбор напитка – минеральная негазированная вода, компот или морс. Деткам 4 лет и старше можно предложить травяные чаи – такие, как чай ройбуш, чай с мятой, ромашкой или с лемонграссом – чудесную альтернативу подслащенным напиткам, так как они не содержат кофеина и имеют приятный вкус, советуют специалисты.



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