Поставленная на детский стол бутылка «детского вина», по сути, является нормализацией алкоголизма. Если ребенок постоянно видит праздничные алкогольные ритуалы у взрослых и приобщается к ним сам, пусть даже с «заменителем», то в будущем ему будет крайне сложно найти аргумент, что алкоголь – это вредно.
- Категорически не допускайте присутствия на столе детской имитации спиртных напитков, а также сопутствующих атрибутов — фужеров и стопок. У детей не должна вырабатываться ассоциация праздника с употреблением вышеуказанных напитков, - обращаются к родителям медики.
Много вопросов и к составу «детского игристого» напитка - никаких полезных для здоровья компонентов в газированных напитках не содержится. Более того, их употребление не рекомендуется детям до 5-7 лет.
Главный составляющий компонент таких напитков – сахар. Выпив всего 200 миллилитров, ребёнок 6 лет уже достигнет суточного лимита, рекомендованного врачами для здоровой жизни.
Сахар в напитках значительно повышает их калорийность, а переизбыток глюкозы даёт чрезмерную нагрузку на поджелудочную железу и печень. Сочетание сладкой газировки с изобилием праздничных яств в разы увеличивает нагрузку на эти органы, что может спровоцировать острое заболевание желудочно-кишечного тракта.
Систематическое употребление «вредных» напитков крайне опасно, так как в перспективе они являются триггерами развития у вашего ребенка таких заболеваний, как ожирение, неалкогольная жировая болезнь печени и сахарный диабет.
Правильный выбор напитка – минеральная негазированная вода, компот или морс. Деткам 4 лет и старше можно предложить травяные чаи – такие, как чай ройбуш, чай с мятой, ромашкой или с лемонграссом – чудесную альтернативу подслащенным напиткам, так как они не содержат кофеина и имеют приятный вкус, советуют специалисты.