В «Ротор» вернулся бывший футболист клуба





Нападающий Дмитрий Лаврищев сегодня, 29 декабря, официально перешел в «Ротор» из таганрогского «Форте». 25-летний форвард, чей рост составляет 1,81 м, будет выступать под пятнадцатым номером. Футболист заключил контракт с сине-голубыми на полтора года, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

Лаврищев родился в городе Елец Липецкой области. Начал карьеру в местном одноименном коллективе. В 2018-ом году в первый раз стал игроком «Ротора». За молодежный состав волгоградцев футболист провел 33 матча и забил в них 15 голов. Весной 2019-го года дебютировал в ФНЛ во встрече с московским «Чертаново». Далее в биографии нападающего были «Локо-Гомель» (Беларусь), «Кубань-Холдинг» и армянский «Ноа», в составе которого Дмитрий выиграл Суперкубок страны. Последним клубом новичка «Ротора» стал «Форте», где Лаврищев успел поработать под руководством Павла Могилевского — бывшего футболиста и тренера сине-голубых. За клуб из Ростовской области в нынешнем сезоне забил 7 голов в 13 играх Второй лиги в зоне «Серебро».