Экология

Подростков из Волгоградской области наградили за экоидеи

Экология 29.12.2023 17:44
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29.12.2023 17:44


Сотрудники Росприроднадзора наградили участников III сезона Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Среди них – дети и подростки из Волгоградской области, передает V102.RU.

Специальный приз получил 16-летний Леонид Акимов из поселка Иловля Волгоградской области. В своей работе подросток представил проблему утилизации отходов современно и с юмором. Еще одного спецприза удостоена творческая заявка 14-летней Ольги Хаценко из Николаевска. В планах девушки – создание экологической тропы на набережной своего города.

Специальные призы премии также получили девятилетний Гордей Орлов из города Камышин, 13-летний Ефим Чипинов из Волгограда, 17-летняя Анна Новохатская из поселка Линево, 14-летняя Алена Кузнецова из Волгограда и 30-летняя Александра Чумаченко из Урюпинска.

Напомним, имена победителей третьего сезона экологической премии назвали в Москве в конце ноября 2023 года. 

- Сотрудники Межрегионального управления поздравили победителей, вручили ценные подарки и сладкие призы, пожелали участникам дальнейших творческих успехов в реализации проектов, - сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

На торжественном мероприятии особое внимание также было уделено участникам акции «Новогодняя экоигрушка», которым вручены благодарности и сладкие подарки.

Награждение победителей экологической акции прошло не только в Волгограде, но и в Астрахани.

Фото: межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

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