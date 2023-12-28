Волейболистки «Волжаночки» обретут дом в Волгограде





Комплексное развитие волейбола в Волгоградской области и ближайшие перспективы волейбольного клуба «Волжаночки-ГРАСС» обсудили на пресс-конференции, состоявшейся накануне в Волгограде, с участием президента Николая Стасюка, вице-президента Татьяны Стасюк, главного тренера команды Александра Чернова, а также председателя комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Владимира Попкова, сообщает V102.RU. Напомним, в нынешнем сезоне молодой волгоградский коллектив после пяти туров в Высшей лиге «Б» идет на пятом месте в турнирной таблице. Комплексное развитие волейбола в Волгоградской области и ближайшие перспективы волейбольного клуба «Волжаночки-ГРАСС» обсудили на пресс-конференции, состоявшейся накануне в Волгограде, с участием президента Николая Стасюка, вице-президента Татьяны Стасюк, главного тренера команды Александра Чернова, а также председателя комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Владимира Попкова, сообщает V102.RU. Напомним, в нынешнем сезоне молодой волгоградский коллектив после пяти туров в Высшей лиге «Б» идет на пятом месте в турнирной таблице.

- Команда была создана в позапрошлом году и в этом же сезоне поднялась из Первой лиги в Вышку «Б». 2023 год запомнится бронзой Кубка России, который был проведен в честь столетия отечественного волейбола. Команда только заявилась и сразу заняла третье место, - вспомнил вехи развития клуба Николай Стасюк, подчеркнув, что в регионе сейчас идет возрождение этого вида спорта.

- Квспомнил вехи развития клуба Николай Стасюк, подчеркнув, что в регионе сейчас идет возрождение этого вида спорта.

Владимир Попков назвал волейбол одним из самых любимых видов спорта у россиян.

- В последние годы мы уделяем много внимания именно развитию волейбола, как и другим видам спорта. Есть государственная поддержка как для обеспечения выездов наших сборных команд Волгоградской области на всероссийские соревнования, так и меры компенсаций областным федерациям по ряду направлений, реализуемых на территории нашего субъекта. Поэтому эту работу мы усиливаем как в этом году, так и в следующем мы кратно увеличиваем финансирование для региональных федераций на календарный план мероприятий. Надеемся увидеть эффект в виде побед наших спортсменов, - выразил надежду руководитель облкомспорта.

Владимир Попков допустил проведение домашних матчей клуба в Волгограде, а не в Волжском, где сейчас принимают соперниц девушки.

Владимир Попков назвал волейбол одним из самых любимых видов спорта у россиян.- выразил надежду руководитель облкомспорта.Владимир Попков допустил проведение домашних матчей клуба в Волгограде, а не в Волжском, где сейчас принимают соперниц девушки.

- Многие подходящие спортивные сооружения находятся в стадии строительства и реконструкции. Это и Дворец спорта, и зал «Динамо». Кроме того, в Волгограде обязательно появится универсальный зал для игровых видов спорта. Мы видим необходимость и потребность в данных объектах и этот вопрос решаем, - заверил чиновник.

заверил чиновник.





А забота о микроклимате в коллективе возложена уже на женские плечи. А забота о микроклимате в коллективе возложена уже на женские плечи.

- Контролирую учебу наших подопечных и разговариваю с родителями, что очень важно. Ведь в клубе много приезжих девочек. Им тяжело вдали от семьи, поэтому стараюсь как-то компенсировать этот момент, - отметила Татьяна Стасюк.

- отметила Татьяна Стасюк.

Главный тренер Александр Чернов в свою очередь поделился, какой бы он хотел видеть «Волжаночку».

Главный тренер Александр Чернов в свою очередь поделился, какой бы он хотел видеть «Волжаночку».





Николай Стасюк согласился с тем, что результаты будут напрямую влиять на интерес аудитории к волейбольным поединкам.

Николай Стасюк согласился с тем, что результаты будут напрямую влиять на интерес аудитории к волейбольным поединкам.

Организация тренировочных сборов более серьезного уровня для качественной подготовки команды будет проходить в следующем сезоне при поддержке спорткомитета. В то же время успехи команды дают шансы на привлечение внебюджетных средств в клуб, отметили участники пресс-конференции.

Организация тренировочных сборов более серьезного уровня для качественной подготовки команды будет проходить в следующем сезоне при поддержке спорткомитета. В то же время успехи команды дают шансы на привлечение внебюджетных средств в клуб, отметили участники пресс-конференции.

Президент «Волжаночки-ГРАСС» поведал о серьезных амбициях коллектива в ближайшие годы.- обозначил планы Николай Стасюк.Также президент клуба высказал свою позицию по поводу удержания ключевых волейболисток, которые могли бы уйти в клубы с более хорошими финансовыми возможностями.- С— считает спикер.— заверил специалист.Наставник команды отметил, что посещаемость домашних этапов в нынешних сезонах была хорошей., - поделился своим видением специалист.считает президент клуба.