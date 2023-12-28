Спорт

Волейболистки «Волжаночки» обретут дом в Волгограде

Спорт 28.12.2023 19:29
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28.12.2023 19:29


Комплексное развитие волейбола в Волгоградской области и ближайшие перспективы волейбольного клуба «Волжаночки-ГРАСС» обсудили на пресс-конференции, состоявшейся накануне в Волгограде, с участием  президента Николая Стасюка, вице-президента Татьяны Стасюк, главного тренера команды Александра Чернова, а также  председателя комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Владимира Попкова, сообщает V102.RU.  Напомним, в нынешнем сезоне молодой волгоградский коллектив после пяти туров в Высшей лиге «Б» идет на пятом месте в турнирной таблице. 
- Команда была создана в позапрошлом году и в этом же сезоне поднялась из Первой лиги в Вышку «Б». 2023 год запомнится бронзой Кубка России, который был проведен в честь столетия отечественного волейбола. Команда только заявилась и сразу заняла третье место, - вспомнил вехи развития клуба Николай Стасюк, подчеркнув, что в регионе сейчас идет возрождение этого вида спорта.
Владимир Попков назвал волейбол одним из самых любимых видов спорта у россиян.
- В последние годы мы уделяем много внимания именно развитию волейбола, как и другим видам спорта. Есть государственная поддержка как для обеспечения выездов наших сборных команд Волгоградской области на всероссийские соревнования, так и меры компенсаций областным федерациям по ряду направлений, реализуемых на территории нашего субъекта. Поэтому эту работу мы усиливаем как в этом году, так и в следующем мы кратно увеличиваем финансирование для региональных федераций на календарный план мероприятий. Надеемся увидеть эффект в виде побед наших спортсменов, - выразил надежду руководитель облкомспорта.
Владимир Попков допустил проведение домашних матчей клуба в Волгограде, а не в Волжском, где сейчас принимают соперниц девушки.
 
 
-  Многие подходящие спортивные сооружения находятся в стадии строительства и реконструкции. Это и Дворец спорта, и зал «Динамо». Кроме того, в Волгограде обязательно появится универсальный зал для игровых видов спорта. Мы видим необходимость и потребность в данных объектах и этот вопрос решаем, - заверил чиновник.
Президент «Волжаночки-ГРАСС» поведал о серьезных амбициях коллектива в ближайшие годы.
 — Задачи стоят самые серьезные.  Хотим за два-три сезона выйти в Высшую лигу «А», а потом и подняться в Суперлигу.  C таким руководством области, я уверен, что мы скоро будем выступать в Суперлиге. Город-миллионник обязан иметь команду в высшем дивизионе российского волейбола, - обозначил планы Николай Стасюк.
Также президент клуба  высказал свою позицию по поводу удержания ключевых волейболисток, которые могли бы уйти в клубы с более хорошими финансовыми возможностями.
- С этим не надо бороться. Просто надо создавать такие условия, чтобы игроки шли сюда, а не бежали отсюда. И мы этим занимаемся. Надо развивать не только инфраструктуру, но и подход к людям. Чтобы иногородние девочки оставались здесь, учились, выходили замуж. Контракты у нас, по сравнению с Суперлигой, небольшие. Их перебить легко,  — считает спикер.
 

А забота о микроклимате в коллективе возложена уже на женские плечи. 
- Контролирую  учебу наших подопечных  и разговариваю с родителями, что очень важно. Ведь в клубе много приезжих девочек. Им тяжело вдали от семьи, поэтому стараюсь как-то компенсировать этот момент, - отметила Татьяна Стасюк.
 Главный тренер Александр Чернов в свою очередь поделился, какой бы он хотел видеть  «Волжаночку».
- Мечтаю, чтобы команда играла быстро, агрессивно, с желанием. Просто агрессивный стиль волейбола. Над этим работаем. Не всегда это получается, бывают осечки. Но это спорт, это молодые девочки. Думаю, с возрастом всё к ним придет. Еще год, два и они уже будут делать меньше глупых ошибок, которые совершают сейчас,  — заверил специалист.
Наставник команды отметил, что посещаемость домашних этапов в нынешних сезонах была хорошей.
- На последних двух турах в Волжском было много зрителей. Сейчас ведется активная работа в соцсетях, также привлекаются дети из спортивных школ, которые ходят на матчи. Я думаю, что, чем выше уровень клуба будет,  тем станет больше болельщиков, - поделился своим видением специалист.
 

Николай Стасюк согласился с тем, что результаты будут напрямую влиять на интерес аудитории к волейбольным поединкам.
- Чем мне нравится Волжский, это тем, что он достаточно компактный городок с населением в 300 тысяч человек. Если там все это развить, то много болельщиков придут со временем. В случае выхода в Суперлигу основная команда будет играть в Волгограде, а вторая команда, которая в будущем появится,  при попадании в Высшую лигу «А» станет выступать в Волжском,— считает президент клуба. 
Организация тренировочных сборов более серьезного уровня для качественной подготовки команды будет проходить в следующем сезоне  при поддержке спорткомитета. В то же время успехи команды дают шансы на привлечение внебюджетных средств в клуб, отметили участники пресс-конференции.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото Федерации волейбола Волгоградской области VK.com

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