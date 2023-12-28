В Волгограде избрали нового председателя региональной федерации бокса

Сегодня, 28 декабря, председателем федерации бокса Волгоградской области на ближайшие три года избран Алексей Цуканов. Как передает V102.RU, такое решение принято единогласно на отчетном собрании организации.





Возглавлявший региональную федерацию бокса Максим Бабанин заявил, что намерен покинуть должность председателя федерации по окончании полномочий в связи с переходом на работу в федерации бокса России. Федерацию бокса в Волгоградской области он возглавлял с 2020 года.

Алексей Цуканов также стал председателем Совета Федерации ОСО «ВОФБ». Это место стало вакантным после смерти в 2022 году Заслуженного тренера России Александра Черноиванова. В настоящий момент в Совет Федерации ОСО «ВОФБ» входят 6 (шесть) членов.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»