Спорт

В Волгограде избрали нового председателя региональной федерации бокса

Спорт 28.12.2023 12:25
0
28.12.2023 12:25


Сегодня, 28 декабря, председателем федерации бокса Волгоградской области на ближайшие три года избран Алексей Цуканов. Как передает V102.RU, такое решение принято единогласно на отчетном собрании организации.


Возглавлявший региональную федерацию бокса Максим Бабанин заявил, что намерен покинуть должность председателя федерации по окончании полномочий в связи с переходом на работу в федерации бокса России. Федерацию бокса в Волгоградской области он возглавлял с 2020 года. 

Алексей Цуканов также стал председателем Совета Федерации ОСО «ВОФБ». Это место стало вакантным после смерти в 2022 году Заслуженного тренера России Александра Черноиванова. В настоящий момент в Совет Федерации ОСО «ВОФБ» входят 6 (шесть) членов.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
28.12.2023 08:49
Спорт 28.12.2023 08:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.12.2023 21:01
Спорт 27.12.2023 21:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.12.2023 19:16
Спорт 27.12.2023 19:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.12.2023 14:36
Спорт 27.12.2023 14:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.12.2023 12:45
Спорт 27.12.2023 12:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.12.2023 09:46
Спорт 26.12.2023 09:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.12.2023 21:11
Спорт 25.12.2023 21:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.12.2023 12:57
Спорт 25.12.2023 12:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.12.2023 19:58
Спорт 23.12.2023 19:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.12.2023 17:51
Спорт 23.12.2023 17:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.12.2023 09:21
Спорт 23.12.2023 09:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.12.2023 21:04
Спорт 21.12.2023 21:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.12.2023 19:23
Спорт 21.12.2023 19:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.12.2023 18:36
Спорт 21.12.2023 18:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.12.2023 20:22
Спорт 19.12.2023 20:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:05
В Волгограде из-за упавшего дерева трамваи пустили через кольцаСмотреть фотографии
13:01
Четверть россиян испытывают беспокойство за свое здоровьеСмотреть фотографии
12:55
Андрей Бочаров призвал волгоградцев к бдительности в новом годуСмотреть фотографии
12:47
В Волгограде запустили автомобильное движение по Марийскому путепроводуСмотреть фотографии
12:38
Волжский завод показал свои новинки на главных выставках ближнего Зарубежья и РоссииСмотреть фотографии
12:25
В Волгограде избрали нового председателя региональной федерации боксаСмотреть фотографии
12:25
Под Волгоградом в лобовом столкновении с грузовиком погиб 68-летний водительСмотреть фотографииCмотреть видео
12:08
Бастрыкин заступился за жителей 97-летнего дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:42
Цены на яйца в Волгоградской области пошли на спадСмотреть фотографии
11:29
Видео: 16-летний водитель устроил покатушки по городским тротуарам в ВолжскомСмотреть фотографии
11:16
В России могут реформировать систему гражданской обороныСмотреть фотографии
11:03
82-летней пенсионерке присвоили статус жителя осажденного СталинградаСмотреть фотографии
10:43
Юный водитель в Волгоградской области насмерть задавил пешеходаСмотреть фотографии
09:47
Волгоградцев предупредили о предновогоднем шторме и температурных «качелях»Смотреть фотографии
09:44
Межрайонный прокурор из Волгоградской области уехал на повышение в ТулуСмотреть фотографии
09:33
Разбившего мемориальную доску под Волгоградом отправили в психбольницуСмотреть фотографии
08:49
«Мистер» Слуцкий возглавил китайский клуб «Шанхай Шэньхуа»Смотреть фотографии
08:23
Сотрудники «Красного Октября» приняли участие в благотворительном сборе новогодних подарковСмотреть фотографии
08:13
«Настроение улетело»: в Волгоградскую область вместо снега пришел ураганСмотреть фотографии
07:19
Критерии превращения дач в населенные пункты готовятся принять в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:31
«Это вместо подарков?»: на волгоградских АЗС поменяли ценники перед Новым годомСмотреть фотографии
21:16
На 4 волгоградские птицефабрики возбудили дело из-за цен на яйцаСмотреть фотографии
21:01
Волгоградские гандбольные клубы узнали своих соперников в Кубке РоссииСмотреть фотографии
20:37
Огни предновогоднего города: вечерний Волгоград в ожидании праздникаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:18
Кабинеты чиновников Котовского района остались без теплаСмотреть фотографии
19:40
1400 волгоградских школьников обучат на пилотов и сборщиков БПЛАСмотреть фотографии
19:36
Волгоградцы пожаловались на пропажу дешевого антибиотика от пневмонииСмотреть фотографии
19:16
В Волгограде легкоатлетический манеж ВГАФК ввели в эксплуатациюСмотреть фотографии
18:36
Андрей Бочаров принимает участие в Госсовете с Владимиром ПутинымСмотреть фотографии
17:51
В самый западный город Волгоградской области вернут два маршрутаСмотреть фотографии
 