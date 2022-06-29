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«Он был нам как отец»: в Волгограде простились с легендой бокса Александром Черноивановым

Общество 29.06.2022 17:05
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29.06.2022 17:05


В Волгограде 29 июня простились с легендой бокса, Заслуженным тренером России Александром Черноивановым. Проводить в последний путь великого наставника пришли его ученики, коллеги, представители правоохранительных органов и органов власти. Всего в траурной церемонии участвовали более 500 человек. 


Свои соболезнования в связи с кончиной легенды бокса сегодня выразили представители региональных отделений Федерации бокса РФ со всей страны. Кто-то приезжал лично, другие в силу обстоятельств присылали венки и выражали самые теплые слова поддержки семье и близким. 

Мастер спорта международного класса по боксу, обладатель Кубка мира, финалист Чемпионата Европы Олег Комиссаров с теплотой вспоминает своего тренера Александра Черноиванова. 

— Все мои регалии — это заслуги Александра Сергеевича. Я сам родом из Балаково Саратовской области, откуда был и сам Черноиванов. Мой первый тренер знал Александра Сергеевича. После юниорского Чемпионата мира я переехал в город-герой Волгоград. И с 2000 по 2008 годы тренировался под его руководством, — рассказывает чемпион. — Он [Александр Черноиванов] с 93-го года, а то и раньше тренировал олимпийскую сборную. Мог ко всем найти подход — и в сборной страны, и в городе. Все доходчиво излагал, не ругался, не кричал, педагог от Бога. Если у кого-то что-то не получалось на тренировках, все равно подходил, подсказывал, исправлял.  


Среди присутствующих фотокорреспондент информагентства заметил главу спорткомитета области Александра Глинянова. От комментариев, он, к слову, отказался. Пришел проститься с легендой бокса и тяжелоатлет, Олимпийский чемпион Алексей Петров. Также среди коллег и учеников Черноиванова был замечен бывший вице-губернатор Волгоградской области Андрей Косолапов. 


После церемонии прощания состоялось отпевание на Центральном кладбище. Александра Сергеевича похоронили рядом с сыном, на центральной аллее. Свое почтение и дань памяти выразила среди прочих генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко. Не скрывали эмоций и представители региональной федерации бокса — Максим Бабанин, Игорь Кшинин, Алексей Цуканов.   


По словам вице-президента Волгоградской областной федерации бокса Сергея Лопатинского, со смертью Александра Черноиванова завершилась великая эпоха в боксе.

— Он был нам как отец. Какое-то время я даже у него проживал. Семья гостеприимная, всегда можно было прийти, дверь открыта. Дипломатичный тренер. Никакой жесткости, все доходчиво объяснял. Ребята на тренировках ловили каждое его слово. Никогда никого  не бросал, — рассказывает вице-президент областной Федерации бокса. — В боксе он был действительно большой величиной. Многим успел передать свои знания, мастерство. Ученики Александра Сергеевича будут достойно продолжать его путь. Его смерть, конечно, невосполнимая утрата для всего российского бокса. 

Многие спортсмены из других регионов целенаправленно приезжали тренироваться именно к Александру Сергеевичу, вспоминает Лопатинский. 

— Я сам в 96-м году приехал в Волгоград именно к Черноиванову из Екатеринбурга, будучи уже готовым боксером. Он всегда был в сборной России, вторым тренером. Там мы с ним и познакомились. Заметил меня, пригласил. Все мои успехи — заслуга Александра Сергеевича.  


Как рассказал Сергей Лопатинский, соболезнования по поводу смерти Александра Черноиванова пришли почти со всей России. В Волгоград лично приехали представители многих региональных отделений Федерации бокса. 

— Приехал двукратный Олимпийский чемпион Олег Саитов, чуть ранее были Егор Мехонцев, Алексей Тищенко. Кто не смог приехать — присылали венки. Приехали ребята из Дагестана, которые тренировались у Черноиванова. Соболезнования приходили из многих уголков России, стран бывшего СССР. 


Напомним, что Александр Черноиванов скончался в Волгограде 27 июня в результате онкологического заболевания. Трагическое известие сообщил редакции «Высоты 102» его зять Ярослав Иванюк. 

— Александр Сергеевич до конца своей жизни был связан со спортом, — вспоминают близкие. — На все тренировки, выезды и любые другие мероприятия, несмотря на боль, он ездил.  


Как рассказал Сергей Лопатинский, Черноиванов до последнего отдавал себя спорту, хотел провести большой сбор в Волгоградской области. 

— До последнего времени тренировал. Говорил нам всем: «Не дождетесь». Занимался со сборной ЮФО, его постоянно вызывали то в Бурятию, то в Тюмень провести сборы, — вспоминает Лопатинский. 


Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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