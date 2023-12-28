Федеральные новости

В России могут реформировать систему гражданской обороны

Федеральные новости 28.12.2023 11:16
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28.12.2023 11:16


В отдельных регионах действует особый режим, и главы субъектов должны проводить мероприятия гражданской обороны. Но сейчас губернаторы не имеют права вводить план таких мероприятий, поэтому не могут оперативно принимать решения по защите населения и территорий от опасности, возникающей при военных конфликтах и природных катастрофах. Чтобы исправить ситуацию, группа сенаторов внесла законопроект, предоставляющий главам регионов возможность вводить план гражданской обороны на основании представления главы МЧС, сообщает V102.RU со ссылкой на «Парламентскую газету». 
К мероприятиям гражданской обороны относится обучение населения соответствующим навыкам, создание и оснащение учебно-методических центров для обычных людей и должностных лиц, поддержание в постоянной готовности и модернизация системы централизованного оповещения о ЧС. Также среди таких мероприятий — тушение пожаров, планирование и проведение эвакуации населения, материальных и культурных ценностей, подготовка районов и помещений для размещения эвакуированных людей и имущества, снабжение продовольствием и другими товарами, проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Гражданская оборона включает в себя разработку планов маскировки различных объектов, поддержание в постоянной готовности сил и средств для аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасности для населения при военных конфликтах, природных и техногенных чрезвычайных ситуациях. При проведении таких работ подразделения гражданской обороны могут взаимодействовать с Вооруженными силами, другими войсками и спецформированиями. 
Согласно действующему законодательству, план гражданской обороны на территории государства или в отдельных местностях утверждает и вводит только президент. Группа сенаторов разработала законопроект об изменении этого правила. Парламентарии предложили уточнить, что руководство гражданской обороной — целенаправленная деятельность правительства, руководителей федеральных органов исполнительной власти, высших должностных лиц регионов, глав муниципалитетов и руководителей организаций в этой сфере.
В законодательстве хотят указать, что в отдельных регионах вводить план гражданской обороны могут губернаторы по представлению руководства МЧС России. Как отметили авторы инициативы, это позволит губернаторам при резком изменении обстановки без дополнительных указаний вышестоящей власти быстрее реагировать на ситуацию. Но у президента также останется право на ведение плана ГО.
Согласно законопроекту, координировать выполнение плана защиты населения и территорий будет правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Ее решения оформят в форме распоряжений Правительства. Если гражданской обороной занимаются региональная и муниципальная власть без участия федеральной, координировать их работу обяжут региональные комиссии. 
Новые полномочия губернаторов позволят спасателям сохранить больше жизней и быстрее ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций, считают в Госдуме.
Расходы на обеспечение отдельных мероприятий по гражданской обороне, выполняемых исполнительными органами субъектов Российской Федерации, могут возмещать из федерального бюджета в порядке, определяемом правительством. Предусмотрено, что закон вступит в силу через 180 дней с момента официального опубликования. 
Фото МЧС РФ VK.com

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