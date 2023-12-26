Построенный на 60% второй этап обхода Волгограда показали сверху





Готовность мостов и путепроводов второго этапа Волгограда, а их в составе объекта 13, составляет 56%. Об этом рассказали V102.RU в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, где перед Новым годом подвели промежуточные итоги грандиозной стройки.

Готовность мостов и путепроводов второго этапа Волгограда, а их в составе объекта 13, составляет 56%. Об этом рассказали V102.RU в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, где перед Новым годом подвели промежуточные итоги грандиозной стройки.





Помимо этого, в 2023 году не останавливалось строительство основного хода дороги. Так, земляное полотно будущей «четырехполоски» устроено на 84%, а асфальтобетонное покрытие – на 60%.

Помимо этого, в 2023 году не останавливалось строительство основного хода дороги. Так, земляное полотно будущей «четырехполоски» устроено на 84%, а асфальтобетонное покрытие – на 60%.





По окончании работ длина второго этапа составит 24,9 км. Объект будет введен в эксплуатацию сразу после строительства, вне зависимости от остальных этапов, что сократит ежедневный трафик в городе-миллионнике на 15 тыс. автомобилей.

По окончании работ длина второго этапа составит 24,9 км. Объект будет введен в эксплуатацию сразу после строительства, вне зависимости от остальных этапов, что сократит ежедневный трафик в городе-миллионнике на 15 тыс. автомобилей.





Работы планируется завершить в 2024 году. В итоге это будет четырехполосная современная трасса с разделительной полосой и искусственным электроосвещением. Проектом предусмотрено создание четырех площадок отдыха. Контролировать дорожную обстановку будет интеллектуальная транспортная система, многие процессы которой автоматизированы.

Работы планируется завершить в 2024 году. В итоге это будет четырехполосная современная трасса с разделительной полосой и искусственным электроосвещением. Проектом предусмотрено создание четырех площадок отдыха. Контролировать дорожную обстановку будет интеллектуальная транспортная система, многие процессы которой автоматизированы.





Справка. Строительство II этапа обхода Волгограда началось в 2021 году. Объект включен в состав нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Обход Волгограда станет важной составляющей транспортного коридора «Север - Юг» и обеспечит выход к портам Каспийского бассейна. Сейчас в работе у федеральных дорожников – два из трех запроектированных этапов строительства. Строительство II этапа обхода Волгограда началось в 2021 году. Объект включен в состав нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Обход Волгограда станет важной составляющей транспортного коридора «Север - Юг» и обеспечит выход к портам Каспийского бассейна. Сейчас в работе у федеральных дорожников – два из трех запроектированных этапов строительства.

Фото ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

В 2023 году на всех мостах и путепроводах завершен важнейший фронт работ по устройству 265 балок. Их уже подняли на опоры.пояснил замначальника отдела капитального строительства волгоградского филиала ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Андрей Боганов.Напомним, второй этап строящегося транспортного обхода соединит две федеральных и одну региональную автодороги. На этих пересечениях ведется строительство трех развязок. Техническая готовность каждой превышает 50%. Первая из них соединит будущий обход с трассой Р-22 «Каспий» (московское направление), вторая – с региональной дорогой Качалино – Степной – аэропорт «Гумрак», а третья – с еще одной федеральной трассой Р-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск.