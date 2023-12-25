Молодой мужчина скончался в больнице Волгограда после тренировки на стадионе





В Волгограде экспертам предстоит выяснить причину смерти 41-летнего мужчины, который поступил в больницу №25 накануне. По информации экстренных служб, житель Городищенского района был доставлен в лечебное учреждение после тренировки.

– В Больничный комплекс мужчину привезла вчера вечером, около 21.00, его супруга. Насколько известно, он почувствовал недомогание после физических нагрузок, которые получил во время занятий на спортивном объекте в Центральном районе, – сообщил источник информагентства. – К сожалению, спасти ему жизнь медикам не удалось – пациент скоропостижно скончался. До сих пор не известно, что стало причиной смерти.

Ранее сообщалось, что в Волгограде накануне днем на территории Верхнезареченского кладбища скончалась 73-летняя женщина. Прибывшим на место врачам скорой помощи оставалось лишь констатировать ее смерть.