В Тракторозаводском районе Волгограда на ул. Кабардино-Балкарской скончалась 73-летняя женщина. По сообщению экстренных служб, пенсионерка замертво упала перед приходом праведного Иова Многострадального на Верхнезареченском кладбище.
По данным собеседника ИА «Высота 102», бездыханное тело женщины на ул. Кабардино-Балкарской, 2а было обнаружено накануне, 24 декабря.
– Женщина скончалась до приезда бригады скорой помощи, – сообщили в экстренных службах. – Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.
Уточняется, что причина смерти будет названа по итогам судмедэкспертизы.