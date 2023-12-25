Происшествия

В Волгограде пенсионерка замертво упала перед приходом праведного Иова

Происшествия 25.12.2023 16:59
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25.12.2023 16:59


В Тракторозаводском районе Волгограда на ул. Кабардино-Балкарской скончалась 73-летняя женщина. По сообщению экстренных служб, пенсионерка замертво упала перед приходом праведного Иова Многострадального на Верхнезареченском кладбище. 

По данным собеседника ИА «Высота 102», бездыханное тело женщины на ул. Кабардино-Балкарской, 2а было обнаружено накануне, 24 декабря. 

Женщина скончалась до приезда бригады скорой помощи, – сообщили в экстренных службах. – Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. 

Уточняется, что причина смерти будет названа по итогам судмедэкспертизы.  

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