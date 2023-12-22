Легендларный производитель троллейбусов «Тролза» признан банкротом

Отсутствие заказов и накопленные долги стали причиной краха легендарного саратовского производителя троллейбусов «Тролза». Предприятие, в том числе поставлявшее транспорт в Волгоград, признано банкротом 19 декабря. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Саратовской области, сообщило ИА «СарИнформ».

– В компании ввели конкурсное производство до 20 июня 2024 года. Конкурсным управляющим назначили Павла Гарина из ассоциации «Паритет». Он должен распродать имущество для погашения долгов, – передают саратовские журналисты.

Финансовые трудности предприятие «Тролза» испытывало с 2019 года. В апреле 2022 года на заводе было введено наблюдение по заявлению БМ-банка, который требовал с ЗАО более 700 млн рублей.

Долги «Тролзы» погасил в итоге частный инвестор – дочернее предприятие АО «Трансмашхолдинг», заявив о намерении продолжить производство троллейбусов.