Экономика

Легендларный производитель троллейбусов «Тролза» признан банкротом

Экономика 22.12.2023 19:23
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22.12.2023 19:23


Отсутствие заказов и накопленные долги стали причиной краха легендарного саратовского производителя троллейбусов «Тролза». Предприятие, в том числе поставлявшее транспорт в Волгоград, признано банкротом 19 декабря. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Саратовской области, сообщило ИА «СарИнформ». 

В компании ввели конкурсное производство до 20 июня 2024 года. Конкурсным управляющим назначили Павла Гарина из ассоциации «Паритет». Он должен распродать имущество для погашения долгов, – передают саратовские журналисты. 

Финансовые трудности предприятие «Тролза» испытывало с 2019 года. В апреле 2022 года на  заводе было введено наблюдение по заявлению БМ-банка, который требовал с ЗАО более 700 млн рублей. 

Долги «Тролзы» погасил в итоге частный инвестор – дочернее предприятие АО «Трансмашхолдинг», заявив о намерении продолжить производство троллейбусов. 

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