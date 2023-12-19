Под Волгоградом группа женщин за деньги оформляла мигрантов отцами своих детей

В Волгоградской области осуждены четыре жительницы Жирновского района, которые за деньги оформляли граждан Таджикистана отцами своих несовершеннолетних детей. Все для того, чтобы упростить иностранцам процесс получения гражданства РФ, сообщили V102.RU в Котовском районном суде.

Женщины признаны виновными в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ).

В ходе судебного разбирательства они признали вину в полном объеме и раскаялись в содеянном.

Установлено, что она из женщины ранее была судима. С учетом ее поведения, личностных характеристик и роли в преступлении, суд назначил ей 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Она - единственная из фигуранток дела, которую после вынесения приговора взяли под стражу в зале суда.

Остальные женщины приговорены к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Фото: архив ИА «Высота 102»