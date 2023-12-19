Спрос на персонал в Волгоградской области за год вырос на 45%. Такие итоги 2023 года на рынке труда подвели в компании SuperJob, сообщает V102.RU. При этом количество резюме снизилось всего на 4%, а число претендентов на одну вакансию стало меньше на треть.

В топ-3 отраслей с наиболее высоким спросом на персонал в Волгоградской области вошли такие сферы, как промышленность, строительство и розничные продажи.

Вакансий в производственной отрасли Волгоградской области за год стало больше в 1,9 раза. Наиболее востребованы среди ИТР конструкторы, технологи и наладчики оборудования.

Топ-3 дефицитных рабочих позиций в промышленности возглавили токари, фрезеровщики и слесари механосборочных работ.

В сегменте «Строительство, проектирование, недвижимость» вакансий за год стало больше на четверть. Особенно востребованы сегодня представители инженерных специализаций.

Среди квалифицированных рабочих в строительной отрасли самый большой спрос на бетонщиков, сварщиков и электромонтажников.

В сфере ритейла вакансий для торгового персонала в Волгоградской области стало больше на 18%.