Волгоградцев обяжут маркировать ослов и вешать электронные табло на ульи





Минсельхоз подготовил новые ветеринарные правила, согласно которым хозяева сельскохозяйственных и служебных животных будут обязаны маркировать их. По информации «Парламентской газеты» приказом министерства, который вступит в силу с 1 марта 2024 года, прописывается необходимость нанесения на тела животных визуальных, электронных или смешанных предметов с полной информацией о них. Причем делать это необходимо будет сразу после того, как животное окажется на территории России.

Для крупного рогатого скота могут быть использованы чипы, ошейники, бирки, клейма, для птиц — кольца, а для пчелиного улья — электронные табло.

– Обязательно маркировать нужно не только крупных животных, но и птицу, пушных зверей, кроликов, рыбу и даже пчел. Понятно, что в каждую пчелу или рыбу чип не вживишь, поэтому есть индивидуальная и групповая маркировка. Первая подойдет буйволам, якам, лошадям, ослам, мулам, верблюдам. Их надо заклеймить в течение 30 дней после того, как животное ввезли в страну или оно родилось на ферме, и в срок до 90 дней, если стадо круглый год находится на пастбищах. Пчел и рыб можно отметить группой. Для медоносных насекомых срок составляет до 14 дней после заселения в улей. Для этого на внешней стенке улья нужно закрепить электронное табло, дали хозяевам подсказку авторы правил, – сообщает «Парламентская газета».

На маркировку лис, хорьков, песцов, соболей, нутрий владельцам дадут 71 день. А вот кроликов нужно пометить за месяц. За тот же срок нужно будет с 1 марта отмарикровать в индивидуальном порядке свиней. Другое дело с птицей: гусей, кур, уток, страусов и др. нужно будет окольцевать в первые семь дней после вылупления или в тот же срок после завоза в Россию.

Маркировка должна будет содержать сведения о животном: биологический вид животного, порода, масть, окрас, пол, дата рождения, за исключением пчел, или дата ввоза в Россию. Также туда надо внести данные маркирования: дату, средство, номер, место содержания, информацию о профилактических прививках и лечении, если оно проводилось. В обязательном списке обозначена и цель содержания животных — для разведения или получения продукции. Кроме того, в маркировке владельцам нужно будет упомянуть и себя, указав ФИО, СНИЛС и ИНН.

По мнению члена комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмилы Талабаевой, нововведение, подразумевающее маркировку животных, важно и необходимо, так как поможет отследить, откуда в случае эпидемии пришло заболевание и как оно появилось.

Эксперт общественной организации «Голоса за животных» Илья Злобин, в свою очередь, считает, что маркировка повлияет на благополучие животных.

– Есть случаи безответственного отношения к животным, когда их оставляют без пищи, воды и ветеринарной помощи. Фермы просто забрасывают, и животным помочь в такой ситуации сложно, – говорит Злобин, – забрать их, как правило, нельзя, пока не будет найден владелец, а он не всегда выходит на связь». Злобин полагает, что с введением маркировки таких случаев станет меньше.



