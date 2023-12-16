Спорт

Легенды «Ротора» обыграли любителей в юбилейном матче

Спорт 16.12.2023 15:00
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16.12.2023 15:00


Сегодня, 16 декабря,  в универсальном спортивном зале культурно-спортивного комплекса ООО «Газпром Трансгаз Волгоград»  легенды «Ротора» и команда Rotor Ultras, в которой играют любители, провели матч, посвященный первым медалям волгоградского клуба.

Перед стартовым свистком к гостям мероприятия обратились футбольный функционер, проработавший в структуре «Ротора» 20 лет, ныне вице-президент казахстанской федерации футбола – Рохус Шох, президент союза федераций футбола «Центр» Эдуард  Малый и легенда волгоградского футбола, заслуженный тренер России Владимир Файзулин.

Финальный свисток зафиксировал уверенную победу бывших футболистов сине-голубых со счётом 7:3.
В команде ветеранов «Ротора» играли Валерий Есипов, Виталий Абрамов, Николай Олеников и другие известные каждому волгоградскому болельщику футболисты.
Напомним, тридцать лет назад произошло историческое событие в волгоградском футболе - сине-голубые 10 ноября 1993 года на Центральном стадионе уверенно победили «Океан» из Находки — 5:1, и обеспечили себе второе место в чемпионате, а с ним - серебряные медали. Дублем в той встрече отметился Олег Веретенников, по голу на свой счёт записали Владимир Нидергаус, Андрей Коваленко и Валерий Есипов.
Фото «Ротора» VK.com

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