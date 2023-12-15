



В Волгограде в результате столкновения двух иномарок пострадал 22-летний парень. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло сегодня, 15 декабря, напротив дома № 48Б по ул. Рокоссовского.

- По предварительным данным, в 08-43 час. 42-летняя водитель, управляя автомашиной Toyota Land Cruiser, при повороте не уступила дорогу и совершила столкновение с движущейся со встречного направления прямо автомашиной Kia Rio, - рассказали в главке.

От удара легковушка поменяла траекторию движения и наехала на островок безопасности. Водитель Kia Rio после случившегося обратился за медицинской помощью. Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области