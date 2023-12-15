В Тракторозаводском районе Волгограда накануне в 09.40 на пересечении проспекта имени В. И. Ленина и улицы Ополченской иномарка влетела в ограждение после ДТП с маршруткой, сообщает V102.RU.





— По предварительной информации, 25-летний водитель за рулем автомобиля Skoda напротив дома № 1 по улице Ополченской проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с микроавтобусом Mercedes, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По уточненным сведениям областного главка МВД, в результате дорожного происшествия медпомощь понадобилась 59-летней пассажирке маршрутки.

Судя по кадрам видео с камер наружного наблюдения, легковушка протаранила металлическое ограждение напротив школы № 3, изрядно напугав пешеходов.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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