Фермер из Волгоградской области попросил у Путина новую дорогу

В ходе прямой линии президента России сегодня, 14 декабря, поступил еще один видеозвонок из Волгоградской области. На этот раз перед всей страной выступил фермер из Алексеевского района, который спросил про меры поддержки и попросил новую дорогу.

— Уважаемый Владимир Владимирович, к вам обращается руководитель предприятия АПК «Сокол» Дмитрий Иванович Панин, донской казак из Волгоградской области, хутор Серебрянский. В течение многих лет мы возрождаем ферму крупного рогатого скота, мясо-молочное направление. В принципе у нас все идет нормально. Предполагаю, что вот такие фермы на 100-200 голов являются самыми оптимальными для развития мясомолочной промышленности в будущем. В связи с этим такой вопрос: планируются ли какие-то новые программы развития от Минсельхоза по поддержке подобных предприятий. И второй вопрос. Возим молоко по бездорожью тракторами — страшно тяжело. Хотел бы спросить, возможно я доживу до того счастья, что нам все-таки построят много лет обещанную дорогу. И последнее. Хотелось бы передать привет нашим землякам, воинам, станичникам. Ждем их с победой, все наше воинство. Слава России!

Путин внимательно выслушал и задал всего один вопрос: «Откуда это?». На что модератор прямой линии Павел Зарубин повторил, что вопрос из Волгоградской области.

— Во-первых у Минсельхоза много программ по поддержке сельского хозяйства и большие деньги государство выделяет, но, конечно, без активного, такого с полной отдачи труда селян ничего бы не было. А результат в целом хорошие. Что касается небольших фермерских хозяйств. Из всего объема помощи, которая выделяется государством на поддержку сельскохозяйственной отрасли, 40% идет на поддержку фермерства.

Путин пообещал, что с животноводом свяжутся из профильного министерства и «проработают дополнительные меры поддержки».

— Конкретно небольшим животноводческим предприятиям помощь оказывается. Целый ряд программ, если чего-то не хватает, можем еще поговорить на эту тему. Я попрошу даже руководство министерства сельского хозяйства связаться с этим предприятием и поговорить. Там же есть различные варианты поддержки подобной. Нужно ли что-то еще дополнительно придумать? Нужно просто воспользоваться тем, что имеется. Но повторяю, мы будем эту работу продолжать, руководство министерства с вами свяжется и поговорит на эту тему.

Тем временем, в СУ СКР по Волгоградской области практически сразу после выступления фермера появилось сообщение об организованной ведомством проверке по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по вопросу транспортного сообщения в хуторе Серебрянском.

Отреагировали на обращения активного фермера и в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области:

— Регион уделяет большое внимание строительству и ремонту дорожных объектов. Что касается восстановления дорог к отдаленным населенным пунктам, то эти вопросы вообще выделены в отдельное направление. В отношении конкретно этого дорожного объекта решения будут проработаны, — уточнили чиновники.

Напомним, что в ходе сегодняшнего большого разговора с россиянами свой вопрос задала и маленькая жительница Волгограда Арина Симонова. Журналистам, представляющим регион непосредственно в Москве, так и не удалось пообщаться с главой государства.

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