Общество

Девочка из Волгограда и двойник президента задали вопросы Путину

Общество 14.12.2023 16:09
0
14.12.2023 16:09


В ходе прямой линии с президентом России свой вопрос относительно искусственного интеллекта задала маленькая жительница Волгограда Арина Симонова. Следом появился двойник главы государства. 

— Нам сказали на уроке, что в будущем нас могут заменить роботы: маму, папу, бабушку… Неужели это правда? — не на шутку встревожился ребенок. 

Президент успокоил девочку, заметив полушутя, что «бабушку точно никто не заменит — это невозможно», а затем уже серьезно продолжил: 

— Надо ли бояться развития искусственного интеллекта? Который начинает чувствовать, различать запахи, у него появляются когнитивные возможности, он сам себя развивает — это невозможно предотвратить, а значит надо возглавить. Мы должны стать одними из лидеров в этой сфере. Чем это закончится? Мы не знаем. Сейчас можно говорить о каких-то ограничениях, договариваться между лидерами стран, чтобы не допустить в будущем опасности для всего человечества. Как было с ядерным оружием, так же будет и с искусственным интеллектом. Когда лидеры осознают, что возникают угрозы, то и начнут тогда договариваться. Но над этим нужно думать уже сегодня. 

По поводу появившегося в эфире дипфейка, который попытался было соперничать с Владимиром Путиным, президент полушутя ответил:

— Я подумал и решил, что похожим на себя, говорить моим голосом должен только один человек, и этим человеком должен быть я.

Напомним, Напомним, что в ходе сегодняшнего большого разговора с россиянами, который стартовал в 12.00, глава государства подводит итого года. Волгоградский регион представляют трое журналистов.  

Еще по теме: 

Путин о связи пропавшей вакцины от кори с Украиной и яйцами

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.12.2023 17:13
Общество 14.12.2023 17:13
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2023 14:57
Общество 14.12.2023 14:57
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2023 14:47
Общество 14.12.2023 14:47
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2023 14:40
Общество 14.12.2023 14:40
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2023 14:21
Общество 14.12.2023 14:21
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.12.2023 13:13
Общество 14.12.2023 13:13
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.12.2023 12:53
Общество 14.12.2023 12:53
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.12.2023 12:50
Общество 14.12.2023 12:50
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.12.2023 12:22
Общество 14.12.2023 12:22
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2023 11:31
Общество 14.12.2023 11:31
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2023 10:57
Общество 14.12.2023 10:57
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2023 10:34
Общество 14.12.2023 10:34
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2023 10:28
Общество 14.12.2023 10:28
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.12.2023 09:28
Общество 14.12.2023 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2023 09:22
Общество 14.12.2023 09:22
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:13
Фермер из Волгоградской области попросил у Путина новую дорогуСмотреть фотографии
17:05
Волгоградца арестовали на сутки за пьяную истерику в ТРК «Парк Хаус»Смотреть фотографии
16:15
На Волжской ГЭС Toyota протаранила две машиныСмотреть фотографииCмотреть видео
16:09
Девочка из Волгограда и двойник президента задали вопросы ПутинуСмотреть фотографии
15:37
Лжеинвалида осудили в Волгограде за незаконное получение соцвыплатСмотреть фотографии
14:57
Путин о связи пропавшей вакцины от кори с Украиной и яйцамиСмотреть фотографии
14:47
В Волгоградской области мерзнет второй город нефтяниковСмотреть фотографии
14:40
Волгоградцев избавили от комиссии при оплате услуг ЖКХСмотреть фотографии
14:26
Грабитель со спины оглушил волгоградку ради содержимого ее сумочкиСмотреть фотографии
14:21
Путин: «Разговаривал недавно с министром — спрашивал, как у него с яйцами»Смотреть фотографии
13:48
В Волгоградской области отремонтировали районную поликлиникуСмотреть фотографии
13:37
В Волго-Ахтубинской пойме досрочно расчистили 9 озер и ерик СахарныйСмотреть фотографии
13:13
На прямой линии с Путиным подняли тему обмеления ВолгиСмотреть фотографии
12:53
Путин: необходимости в мобилизации россиян нетСмотреть фотографии
12:50
Президент высказался о целях СВО, денацификации Украины и условии мираСмотреть фотографииCмотреть видео
12:35
Путин анонсировал увеличение МРОТ и рост зарплат в РоссииСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде жестко скрутили закладчика с крупной партией «синтетики»Смотреть фотографииCмотреть видео
12:22
В Волгограде восстановили тепло в замерзающей школеСмотреть фотографии
11:42
В Волгоградской области дизтопливо подорожало на 19 копеекСмотреть фотографии
11:37
Большой разговор Путина со страной состоится 14 декабряСмотреть фотографии
11:31
Волгоградские ученые нашли способ замедлить старость. При чем здесь метилглиоксаль?Смотреть фотографии
11:17
Под Волгоградом сгорела сельская библиотекаСмотреть фотографии
11:01
Аферист сыграл пышную свадьбу на деньги обманутой волгоградкиСмотреть фотографии
10:57
Волгоградская облдума поменяла брюнетку в ИКВО на блондинкуСмотреть фотографии
10:44
Схватил за шею. СК возбудил дело после убийства волгоградца в бассейнеСмотреть фотографии
10:34
«Зелененькая пошла»: жителям Котово разрешили пить фурацилиновую водуСмотреть фотографииCмотреть видео
10:28
Грустного снеговика и продвинутого Чебурашку нарисовали дети волгоградским энергетикамСмотреть фотографии
09:59
Иностранец из-за грязной лужи ограбил доставщика еды в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:38
Под Волгоградом пенсионер на иномарке врезался в опору ЛЭП и погибСмотреть фотографии
09:28
В Волгоградской области цены на яйца взяли новую высотуСмотреть фотографии
 