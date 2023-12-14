Девочка из Волгограда и двойник президента задали вопросы Путину

В ходе прямой линии с президентом России свой вопрос относительно искусственного интеллекта задала маленькая жительница Волгограда Арина Симонова. Следом появился двойник главы государства.

— Нам сказали на уроке, что в будущем нас могут заменить роботы: маму, папу, бабушку… Неужели это правда? — не на шутку встревожился ребенок.

Президент успокоил девочку, заметив полушутя, что «бабушку точно никто не заменит — это невозможно», а затем уже серьезно продолжил:

— Надо ли бояться развития искусственного интеллекта? Который начинает чувствовать, различать запахи, у него появляются когнитивные возможности, он сам себя развивает — это невозможно предотвратить, а значит надо возглавить. Мы должны стать одними из лидеров в этой сфере. Чем это закончится? Мы не знаем. Сейчас можно говорить о каких-то ограничениях, договариваться между лидерами стран, чтобы не допустить в будущем опасности для всего человечества. Как было с ядерным оружием, так же будет и с искусственным интеллектом. Когда лидеры осознают, что возникают угрозы, то и начнут тогда договариваться. Но над этим нужно думать уже сегодня.

По поводу появившегося в эфире дипфейка, который попытался было соперничать с Владимиром Путиным, президент полушутя ответил:

— Я подумал и решил, что похожим на себя, говорить моим голосом должен только один человек, и этим человеком должен быть я.

Напомним, Напомним, что в ходе сегодняшнего большого разговора с россиянами, который стартовал в 12.00, глава государства подводит итого года. Волгоградский регион представляют трое журналистов.

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