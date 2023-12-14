Путин о связи пропавшей вакцины от кори с Украиной и яйцами

В ходе общения с президентом России Владимиром Путиным был поднят вопрос и перебоев в поставках комбинированной вакцины от кори в медучреждения регионов РФ. В частности, в Самарской области сообщалось о четырехмесячных задержках.

— Что касается препараторов для иммунизации от кори, паротита, краснухи, здесь тоже такой технический сбой, он вызывает сожаление. И он как ни странно связан с яйцом. Для производства вакцины нужно куриное яйцо, в необходимом количестве. Там решения приняты, в ближайшее время таких проблем не будут. Сейчас фиксируется всплеск заболевания в мире по кори. Такое происходит один раз в четыре года. Это связано с низкой иммунизацией прибывающих в Россию мигрантов, в том числе и прибытием людей из Украины. Там иммунизация находилась на низком уровне, а сейчас еще ниже. И плюс технический сбой у нас самих. Но специалисты говорят, что будет все решено, — подчеркнул Путин.

Журналисты «Высоты 102» ранее сообщали, что в Волгоградской области несколько месяцев ждут поставок комбинированной вакцины от кори, краснухи и паротита. Популярный препарат оказался в дефиците, как в государственных поликлиниках, так и в частных медучреждениях. Производитель пропавшей вакцины от кори «Нацимбио» назвал сроки поставок в Волгоградский регион.

Напомним, что совмещенная прямая линия и пресс-конференция глав государства стартовала сегодня, 14 декабря, в полдень. Волгоградскую область представляют трое журналистов.

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