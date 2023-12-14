Волгоградцев избавили от комиссии при оплате услуг ЖКХ





В ходе прямой линии 14 декабря президент России Владимир Путин сообщил об отмене комиссии банкам при оплате услуг ЖКХ. По словам главы государства, соответствующие поправки в закон приняли депутаты Госдумы.

– Это неправильно. Особенно, если это касается пенсионеров, – сказал Путин, отвечая на вопрос ведущего, правильно ли что россияне платят банкам. – Комиссии для пенсионеров не будет.

Кроме того, он напомнил о том, что сегодня в России действует правило о том, что, если расходы семьи на оплату ЖКХ превышают 22%, то семья имеет право на получение субсидий.

Напомним, что законопроект об отмене комиссии банкам при оплате услуг ЖКХ пролежал на полках Госдумы около трех лет, так как был внесен в парламент еще в феврале 2020 года. Одна из причин, препятствовавших ходу законодательной инициативы, – активное сопротивление представителей банков.