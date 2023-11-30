Для волгоградцев могут отменить банковскую комиссию при оплате ЖКУ





На следующей неделе депутаты Государственной думы в приоритетном порядке могут рассмотреть законопроект об отмене комиссий при оплате коммунальных услуг. В случае принятия законодательной инициативы банки перестанут взимать комиссию уже с нового года. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на комитет ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Уточняется, что законопроект «О внесении изменений в статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения запрета на взимание комиссионного вознаграждения при внесении физическими лицами платы за жилое помещение и коммунальные услуги» был внесен в Госдуму еще больше трех лет назад – еще в феврале 2020 года, в апреле того же года он прошел первое чтение, однако об окончательном рассмотрении стало возможным говорить лишь сегодня. Одна из причин – сопротивление банков.

– Законопроект важный, но лежал с прошлого созыва, потому что сопротивление банков было достаточно велико, – пояснила «Парламентской газете» глава профильного комитета ГД Светлана Разворотнева. – И председатель фракции «Единая Россия» на встрече с президентом обращался с просьбой помочь его ускорить.

Учитывая настрой представителей банковского сектора, Разворотнева опасается того, что банки будут пытаться переложить комиссию на поставщиков услуг. В связи с этим комитетом предусмотрены поправки в законопроект, устанавливающие прямой запрет на это.

– В тариф нельзя включать эти затраты, поэтому стоимость услуг для населения не увеличится. Если не запретить банкам перекладывать все эти выпадающие доходы на управляющие и ресурсоснабжающие организации, то их финансовое положение ухудшится. Многие из них и так находятся в предбанкротном состоянии, и это означает, что качество услуг для граждан будет еще больше падать, – уточнила депутат ГД.

Вопрос отмены банковский комиссий при оплате ЖКУ поднимался на пленарном заседании Госдумы 15 ноября. Тогда спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что депутаты планируют рассмотреть законопроект в приоритетном порядке, чтобы с нового года комиссия была отменена. По его словам, были проведены консультации с банками и кабинетом министров, решение вынести этот вопрос на обсуждение от имени Правительства поддержал глава Минфина Антон Силуанов.

– Во время встреч с избирателями люди неоднократно обращались к нам с просьбой отменить комиссию при оплате услуг ЖКХ, и президент Владимир Путин поддержал это решение. Это справедливо, коммунальные платежи – обязательная ежемесячная часть расходов каждой семьи, и для многих пожилых людей, семей с детьми такая комиссия – ощутимые дополнительные траты, – цитирует «ПГ» Володина.

Добавим, что согласно инициативе депутатов, взимать комиссионное вознаграждение будет запрещено не только банкам, но и операторам почтовой связи и другим платежным агентам.