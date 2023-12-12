В Волгограде кадетскому классу присвоено имя Героя России Алексея Нагина

В Волгограде кадетскому классу присвоили имя Алексея Нагина — участника СВО, посмертно удостоенного звания Герой России. Как сообщает V102.RU, родные и близкие рассказали школьникам о жизненном пути Алексея Юрьевича, его детских годах, учебе и участии в боевых действиях.

— В средней школе № 93 Советского района Волгограда состоялось торжественное мероприятие, посвященное присвоению 7 «Б» кадетскому классу имени Героя России Алексея Нагина, участника спецоперации, погибшего при исполнении воинского долга, — пояснили в мэрии города-героя. — Кадеты почтили память о герое минутой молчания и возложили цветы к специально созданному стенду, посвященному Алексею Нагину. В память о нем была исполнена символичная композиция «Журавли».

Уточняется, что кадетский класс, который теперь будет носить имя нашего земляка, образован в 2018 году и имеет общевойсковую направленность. Ранее депутат ГД РФ Андрей Гимбатов предложил назвать именем Нагина школу в Волгоградской области.

Напомним, что Алексей Нагин героически погиб 20 сентября 2022 года в зоне СВО. За годы службы наш земляк был удостоен множества различных наград: кавалер трех орденов Мужества, Герой России (посмертно), обладатель медалей «За отвагу», «За воинскую доблесть» 2-й степени и «За защиту Крыма», а также звезд Героя ЛНР и Героя ДНР.

Нагин был одним из сценаристов фильмов «Солнцепек» и «Лучшие в аду». Похоронен на Димитриевском кладбище в Волгограде.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Еще по теме:

Именем Алексея Нагина назовут новую улицу в Дзержинском районе Волгограда