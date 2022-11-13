В Сети опубликовано видео и фото с командиром ЧВК «Вагнер» Алексеем Нагиным. Волгоградец погиб в боях на Украине 20 сентября этого года. В одном из Telegram-каналов появились редкие кадры из освобожденного города ЛНР.

— Командир ЧВК «Вагнер» Алексей Нагин в самом центре города в день освобождения, — гласит подпись в посте Telegram-канала «Военкор Ярем». — Алексей Нагин героически погиб 20 сентября 2022 года. Но быть воином — жить вечно.

Уточняется, что видео снято в одном из освобожденных городов Луганской Народной Республики. Алексей Нагин держит в руках флаг Попаснянского района на освобожденной территории.





Ранее ИА «Высота 102» со ссылкой на Telegram-канал «Оркестр Вагнера» сообщало о гибели уроженца Волгоградской области Алексея Нагина в ходе проведения спецоперации на Украине. Соавтор нового фильма об «Оркестре», героически погиб в бою, до конца исполнив воинский долг. Посмертно представлен к званию Героя России.

Фото и видео: Военкор Ярем/t.me / Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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