Депутат ГД предложил назвать волгоградскую школу именем бойца ЧВК «Вагнер»

Депутат Госдумы РФ от Волгоградской области Андрей Гимбатов предложил назвать одну из школ в Волгоградской области именем нашего земляка, героического погибшего в зоне проведения спецоперации на Донбассе Алексея Нагина.

— Мы с вами живем в стране, чья история в каждой эпохе наполнена подвигами ее верных сынов, но не обо всех таких сынах Родина помнит и знает… Алексей Юрьевич Нагин — наш земляк из Городищенского района, Герой России, Герой ЛНР и ДНР, боец ЧВК «Вагнер», отдавший свою жизнь за свою Родину, — цитирует ИА «Высота 102» пост в официальном Telegram-канале политика. — 15 декабря я предложил назвать его именем школу, в которой он учился в поселке Новый Рогачик. Чтобы ребята, сидящие за партами, знали это имя, знали подвиг, знали, что их родная земля — земля Героев.

По словам депутата, им подготовлено обращение на имя главы администрации Городищенского района Волгоградской области. Гимбатов подчеркнул, что расходы по изготовлению и установке мемориальной доски он возьмет на себя.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что Алексея Нагина похоронили на Центральном кладбище Волгограда на Аллее Славы. Посмертно присвоено звание Герой России. Нагин являлся бойцом ЧВК «Вагнер», был соавтором фильмов «Солнцепек» и «Лучшие в аду». По словам отца Алексея, его сын служил в Чечне, работал в спецназе ФСБ в Волгограде, проходил службу в Грузии, затем — в Сирии уже в составе ЧВК, где провел три года. Потом его командировали в Ливию и затем уже на Украину.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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