Общество

Депутат ГД предложил назвать волгоградскую школу именем бойца ЧВК «Вагнер»

Общество 21.12.2022 18:27
0
21.12.2022 18:27


Депутат Госдумы РФ от Волгоградской области Андрей Гимбатов предложил назвать одну из школ в Волгоградской области именем нашего земляка, героического погибшего в зоне проведения спецоперации на Донбассе Алексея Нагина. 

— Мы с вами живем в стране, чья история в каждой эпохе наполнена подвигами ее верных сынов, но не обо всех таких сынах Родина помнит и знает… Алексей Юрьевич Нагин — наш земляк из Городищенского района, Герой России, Герой ЛНР и ДНР, боец ЧВК «Вагнер», отдавший свою жизнь за свою Родину, — цитирует ИА «Высота 102» пост в официальном Telegram-канале политика. — 15 декабря я предложил назвать его именем школу, в которой он учился в поселке Новый Рогачик. Чтобы ребята, сидящие за партами, знали это имя, знали подвиг, знали, что их родная земля — земля Героев.

По словам депутата, им подготовлено обращение на имя главы администрации Городищенского района Волгоградской области. Гимбатов подчеркнул, что расходы по изготовлению и установке мемориальной доски он возьмет на себя. 

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что Алексея Нагина похоронили на Центральном кладбище Волгограда на Аллее Славы. Посмертно присвоено звание Герой России. Нагин являлся бойцом ЧВК «Вагнер», был соавтором фильмов «Солнцепек» и «Лучшие в аду». По словам отца Алексея, его сын служил в Чечне, работал в спецназе ФСБ в Волгограде, проходил службу в Грузии, затем — в Сирии уже в составе ЧВК, где провел три года. Потом его командировали в Ливию и затем уже на Украину.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Читайте также: 

«Быть воином — жить вечно»: опубликованы редкие кадры с командиром ЧВК «Вагнер» Алексеем Нагиным 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.12.2022 20:25
Общество 21.12.2022 20:25
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2022 19:40
Общество 21.12.2022 19:40
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2022 19:22
Общество 21.12.2022 19:22
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2022 17:31
Общество 21.12.2022 17:31
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2022 16:33
Общество 21.12.2022 16:33
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2022 15:58
Общество 21.12.2022 15:58
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2022 14:41
Общество 21.12.2022 14:41
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2022 13:50
Общество 21.12.2022 13:50
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2022 13:13
Общество 21.12.2022 13:13
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2022 11:29
Общество 21.12.2022 11:29
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2022 11:14
Общество 21.12.2022 11:14
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2022 10:30
Общество 21.12.2022 10:30
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2022 09:27
Общество 21.12.2022 09:27
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2022 08:14
Общество 21.12.2022 08:14
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2022 07:57
Общество 21.12.2022 07:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:05
В Волгограде по делу Михаила Калонкина требуют новую экспертизу ущербаСмотреть фотографии
20:25
Туман и гололедица: какая погода ждет волгоградцев в ближайшие три дняСмотреть фотографии
19:40
«У меня ребенок инвалид»: жителям Советского района Волгограда отключили отоплениеСмотреть фотографии
19:22
«В два раза ярче»: в ЦПКиО Волгограда на киберпанк-елке зажгли звездуСмотреть фотографии
18:55
«Следил за ней около двух лет»: что известно о кровавой расправе кавказца над волжанкойСмотреть фотографии
18:27
Депутат ГД предложил назвать волгоградскую школу именем бойца ЧВК «Вагнер»Смотреть фотографии
18:10
Придется пилить: чиновников обязали обрезать деревья на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
17:36
Бастрыкин взял на контроль дело о покушении на убийство волгоградкиСмотреть фотографии
17:31
В Ленинске ввели карантин из-за уличной кошкиСмотреть фотографии
16:33
В ПФК ЦСКА выразили соболезнования по поводу гибели футболистки в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:14
Похитителя машины сельской администрации осудили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:58
Волгоградская облдума выделила на фуршеты 750 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде умерла 17-летняя вратарь ФК ЦСКАСмотреть фотографии
15:18
МВД опубликовало видео задержания кавказца, изрезавшего девушку под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:45
Подсудимую главу сельского поселения Волгоградской области выбрали на новый срокСмотреть фотографии
14:41
И вот она нарядная: в ЦПКиО нарядили главную новогоднюю елку Волгограда – фотоСмотреть фотографии
13:59
Надеялся скрыться вплавь: стали известны подробности о кавказце, изрезавшем волжанкуСмотреть фотографии
13:50
Главу поселения Волгоградской области оштрафовали на 10 тысяч рублей за безразличие к гражданамСмотреть фотографии
13:45
К налоговикам за информацией о ЕНС пришли 3500 волгоградцевСмотреть фотографии
13:22
Истории победителей конкурса «Твоя история с билайном» попали в спектакль с участием Полины КутеповойСмотреть фотографии
13:13
Волгоградскую область прикрыли от огняСмотреть фотографии
12:26
Жуткое видео расправы кавказцем над волжанкой появилось в СетиСмотреть фотографии
11:29
На улице Пархоменко в Волгограде устранили коммунальную авариюСмотреть фотографии
11:27
В Волжском судимый мужчина исполосовал ножом бывшую возлюбленную около ее домаСмотреть фотографии
11:14
Добровольцы в Волгоградской области прошли обряд Крещения перед отправкой на СВОСмотреть фотографии
10:44
В Волгограде ликвидаторам коммунальных аварий готовы платить 23 тысячи рублейСмотреть фотографии
10:34
Двое детей и их отец пострадали на пожаре в частном доме в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:30
Банк «Открытие»: в 2023 году ипотечных кредитов на новостройки будет выдано больше, чем в 2022-мСмотреть фотографии
10:30
Авария оставила без отопления и воды дома в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:20
Погубивший 49-летнего мужчину пожар в Котово сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
 